"Як під час "Крокуса": у Московській області тривога через напад на поліцію, є загиблі

Наразі вже відомо про як мінімум двох загиблих.

У Московській області, як і в день атаки на "Крокус", оголосили сигнал "Сірена". Невідомі скоїли збройний напад на правоохоронців.

Про це повідомляють росЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у Ногінському районі, який знаходиться у Підмосков’ї.

Там невідомі напали на поліцейських і втекли з місця на мотоциклі. За попередніми даними, двоє співробітників загинули і ще одного було поранено.

Місцеві правоохоронці оголосили про сигнал "Сирена" та вирушили на пошуки. Як відзначає російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, востаннє команду "Сирена" було оголошено в Московській області 22 березня — у день атаки на "Крокус Сіті".

Нагадаємо, 22 березня 2024 року у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах. Через деякий час після цього концертний зал спалахнув. Деякі з очевидців також повідомляли про вибух.

Незабаром ФСБ РФ заявило про затримання стрільців у Брянській області. За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 144 особи, ще близько 500 постраждали.

Відповідальність за теракт на себе, як пишуть ЗМІ, взяло терористичне угруповання ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту). У США заявили, що за цією подією дійсно стоїть один із підрозділів організації, так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К).

Попри заяви ІДІЛ, у Росії всіма способами в теракті спробували звинуватити Захід. Один із "експертів" висловив свою думку, що нібито діями терористів керували за допомогою деяких чіпів.

Не обійшлось і без звинувачення України. Путін заявив, що терористи нібито збиралися втекти до України через вигадане ним "вікно" на кордоні.