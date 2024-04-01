У Росії до смерті закатували підозрюваного в теракті в "Крокусі" чеченця: подробиці

Поліцейські свою провину заперечують

Після теракту в підмосковному ТЦ Crocus City Hall російські силовики затримали уродженця Чечні Асхаба Успанова, після чого стало відомо про його таємничу смерть. Згідно з офіційною версією, він наклав на себе руки, проте в мережі публікують докази того, що його піддали тортурам, які призвели до смерті.

Як повідомляє "Агентство", відразу після затримання Успанов зміг зателефонувати близьким і попередити їх про те, що його затримали. За кілька годин їх повідомили про смерть чоловіка.

Першим про смерть заявив чеченський опозиційний канал 1ADAT, а пізніше оприлюднив матеріали із розтину. Там зазначають, що смерть настала внаслідок дій силовиків, про що свідчать сліди побоїв на тілі.

Мати Успанова повідомила, що її син повертався з роботи і не особливо переймався тим, що його затримали. Однак пізніше він зателефонував дружині ще раз і попросив приїхати до відділення, але коли вона приїхала, то поліцейські повідомили, що він помер.

За даними 1ADAT, під час допиту російські силовики застосували тортури, зламали Успанову ребра, хребет, також на тілі залишилися сліди задухи та повсюдні гематоми. Однак дружині вони сказали, що той скоїв самогубство, хоч сім’я в цю версію не вірить.

Цікаво також і те, що у чоловіка було своє ПП, але воно було ліквідовано 22 березня, тобто того ж дня, коли його було затримано.

Асхаб Успанов

Як повідомлялося раніше, російські силовики застосували тортури проти чотирьох таджиків, яких вони звинуватили в теракті. Одному з них відрізали вухо та змусили його з’їсти, а другому підключили електричний струм до геніталій. Все це знімалося на камери, а фото та відео пізніше були оприлюднені у мережі через "військкорів".