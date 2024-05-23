Безпілотник долетів до Казані: росіяни в паніці евакуювали заводи (відео, мапа)

Аеропорт у Нижньокамську закрив повітряний простір через загрозу атаки безпілотників

Над російською Казанню помічено невідомого безпілотника. У зв’язку з цим відбувається евакуація співробітників казанського хімічного підприємства "Оргсинтез".

У мережі з’явились відео, що підтверджують інформацію. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

За даними Mash, над нафтопереробними підприємствами "Танеко" та Таїф-НК у Нижньокамську, за словами очевидців, звучить повітряна тривога. Також триває евакуація працівників етиленового комплексу ЕП-600 "Нижньокамськнафтохіма".

Аеропорт міста закрив повітряний простір через загрозу атаки безпілотників. Також тимчасово не приймає та не відправляє рейси повітряна гавань Казані.

Зазначається, що казанські рейси перенаправлені на запасні аеродроми Самари, Внуково, Ульяновська та Чебоксар.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у п’ятницю ввечері, 17 травня, у Санкт-Петербурзі стався потужний вибух в Академії зв’язку імені С.М. Будьонного на Тихорецькому проспекті. Згодом стало відомо, що причиною вибуху у військовій академії в Петербурзі стала детонація боєприпасу часів Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба Ленінградського військового округу.