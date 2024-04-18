Дітям промивають мізки з самого малечку

Ставлять дітей на коліна та будують з них п’ятикутні зірки. У Росії готуються відсвяткувати вигаданий там у 2021 році День єдиних дій на згадку про "геноцид радянського народу" нацистами та їхніми посібниками у роки Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомляють різні російські ЗМІ, зокрема, "Агентство. Новости" у Telegram. Світлини з підготовки до "патріотичного" заходу публікують різні російські школи у соціальних мережах.

"День єдиних дій – це частина кампанії російської влади щодо формування в суспільній свідомості наративу про "геноцид радянського народу". У липні 2020 року Владімір Путін вперше заявив про "геноцид щодо народів Радянського союзу". Вже через пів року суди почали визнавати такими масові вбивства в роки Другої світової війни. У жовтні 2022 року суд визнав блокаду Ленінграда "геноцидом радянського народу", — пише видання.

Повідомляються, що подібне відбувається в усіх російських школах. Дітей виводять на вулиці або у спортзали, ставлять на коліна та будують з них символи Радянського Союзу. Найбільш популярна п'ятикутна зірка.

Виданню "Агентство. Новости" вдалося виявити в групах російських шкіл у соціальній мережі "ВКонтактє" понад 300 фотозвітів, на яких видно дітей, побудованих у формі зірки. На кількох десятках звітів діти стоять на колінах, у тому числі в школах Мордовії, Чувашії, Башкортостані, Омської та Ростовської областей, а також в анексованому росіянами Криму. У школі №16 в Усольє-Сибірське, що в Іркутській області навколішки поставили навіть першокласників.

У Катерининській школі Омської області дівчаток поклали на підлогу у спортзалі у формі зірки. У Білицькій школі Красноярського краю діти вишикувалися буквою Z, але "нацисти" в Україні, не переплутайте.

Згідно зі звітом російського шкільного проєкту "Без терміну давності", у 2023 році на уроках до цієї дати побували понад 10 млн учнів. Однак у минулі роки звітів шкіл із подібним використанням дітей не було, пише видання. Цей рік змінив підхід до виховання "патріотичної молоді".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що сотні викрадених українських дітей застрягли у сирітській системі РФ. Сотні маленьких українців після вивезення до Росії опиняються у дитячих будинках.