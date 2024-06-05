Масштабна мобілізація в РФ коштуватиме окупантам до мільярда доларів на місяць лише на премії – про що йдеться

Росії потрібні свіжі сили на тлі колосальних втрат

Для повномасштабного наступу РФ на одну з областей України може знадобитися серйозний резерв. А це, своєю чергою, може обійтися окупантам до 1 млрд доларів на місяць тільки на матеріальне стимулювання своїх новобранців.

Такого висновку дійшов "Телеграф", підрахувавши необхідність мобілізації для РФ до 100 тисяч осіб щомісяця. Саме стільки за підрахунками військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Росії потрібно мобілізувати для формування ударного угруповання та масштабного наступу ЗС РФ. А на це потрібні свіжі сили до 300 тисяч людей, з урахуванням компенсації поточних втрат 30-40 тисяч чоловік щомісяця.

Зараз стимулювання підписання договору з МО РФ крім платежу з бюджету 195 тис. рос. руб. (близько 2000 дол.), багато регіонів Росії запровадили власні одноразові виплати. Їхній розмір коливається в середньому від 500 до 15 000 доларів. Якщо середня виплата складе до 1 млн руб. або 10 000 доларів, лише на премії для мобілізації 100 тисяч людей Росії доведеться витрачати до 1 млрд. дол.

Скільки пропонують добровольцям у різних регіонах РФ і де такі виплати пропонують навіть іноземцям, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Більше смертей – вищі виплати" – мобілізований росіянин може коштувати країні-окупанту до 1 мільйона рублів