Масштабная мобилизация в РФ будет стоить оккупантам до миллиарда долларов в месяц только на премии – о чем речь

России необходимы свежие силы на фоне колоссальных потерь

Для полномасштабного наступления РФ на одну из областей Украины может потребоваться серьезный резерв. А это в свою очередь может обойтись оккупантам до 1 млрд долларов в месяц только на материальное стимулирование своих новобранцев.

К такому выводу пришел "Телеграф", подсчитав необходимость мобилизации для РФ до 100 тысяч человек ежемесячно. Именно столько по подсчетам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, России нужно мобилизовать для формирования ударной группировки и масштабного наступления ВС РФ. А на это нужны свежие силы до 300 тысяч человек, с учетом компенсации текущих потерь в 30-40 тысяч человек ежемесячно.

В настоящий момент для стимулирования подписания контракта с МО РФ кроме платежа из бюджета в 195 тыс. рос. руб. (около 2000 дол.), многие регионы России ввели собственные единовременные выплаты. Их размер колеблется в среднем от 500 до 15 000 долларов. В случае если средняя выплата составит до 1 млн руб. или 10 000 долларов, только на премии для мобилизации 100 тысяч человек России придется тратить до 1 млрд дол.

Сколько предлагают добровольцам в разных регионах РФ и где такие выплаты предлагают даже иностранцам, читайте в материале "Телеграфа": "Больше смертей – выше выплаты" – мобилизованный россиянин может обходится стране-оккупанту до 1 миллиона рублей