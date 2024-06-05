"Більше смертей — вище виплати" — мобілізований росіянин може коштувати країні-окупанту до 1 мільйона рублів

При піковому масштабі мобілізації РФ знадобиться до 1 млрд доларів на місяць, щоб заманювати бажаючих служити

Втрати російських окупантів в Україні з 24 лютого 2022 року перевищили 500 тисяч осіб, що зробило дуже актуальним питання поповнення ЗС РФ. І виходом із цієї ситуації в самій країні-окупанті, очевидно, бачать у матеріальному стимулюванні добровольців, у тому числі іноземців, та мобілізованих громадян Росії.

"Телеграф" розбирався, коли почалася зміна російської стратегії поповнення власних ЗС, які зазнають величезних втрат в Україні. А також де платять найбільше підйомних для добровольців та мобілізованих, і чому саме там.

Найчастіше гинуть – більше платять

Системний аналітик Євген Істребін виявив цікаву закономірність у рекрутинговій політиці РФ останніх місяців, якою він поділився на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Після проведеної восени 2022 року мобілізації 300 тисяч осіб, що супроводжувалася численними скандалами та втратами, у країні-окупанті змінили стратегію, і намагаються заманити на контрактну службу високими виплатами. Причому останні сильно варіюються від втрат кожного регіону під час вторгнення в Україну, робить висновок Євген Істребін.

Так, експерт наводить дані про втрати росіян у розрізі регіонів:

Краснодарський край – 2721;

Башкортостан — 1987;

Свердловська область — 1929;

Татарстан — 1780;

Челябінська область — 1606;

Пермський край — 1490;

Самарська область — 1451;

Бурятія — 1316;

Московська область — 1286;

Ростовська область — 1252.

За словами Євгена Істребіна, дані про виплати добровольцям, призначених у регіонах-лідерах щодо втрат у вторгненні в Україну, говорять про їх зростання у кілька разів:

в Краснодарському краї за період з 1 лютого по 3 квітня 2024 виплати для контрактників з цього регіону зросли з 200 тисяч рублів до 1 млн руб. (близько 10 тисяч доларів), а 28 травня ще 300 тисяч рублів (3000 доларів), додає мерія Краснодара. Також ще 200 тисяч дадуть тому, хто запишеться в окремий місцевий батальйон, що формується в регіоні, що разом із виплатами з держбюджету складе 1 млн 695 тисяч рублів (близько 17 тисяч доларів);

у Башкоркостані регіональні виплати було запроваджено з 1 травня і склали 205 тисяч рублів (2000 доларів), а з урахуванням 195 тисяч із держбюджету – 400 000 рублів або близько 4000 доларів;

у Свердловській області регіональних виплат добровольцям немає, але члени їхніх сімей можуть отримати виплати від 20 до 100 тисяч рублів (1000 доларів) залежно від терміну укладання контракту з ЗС РФ, сам же доброволець чи контрактник отримає від держави ті самі 195 тисяч рублів або майже 2000 доларів;

у Татарстані 27 травня губернатор підвищив одноразову виплату за підписання контракту з 300 до 505 тисяч рублів (5000 доларів), ще 300 тисяч платить мерія Казані та 195 тисяч держбюджету, підсумкова сума – 1 млн руб. чи 10 тисяч доларів.

Мінімальна виплата – 500 доларів

Регіональні виплати добровольцям та контрактникам по інших регіонах, які зазнали найбільших втрат, за даними "Телеграфа" такі:

Челябінська область, початкові виплати 50 тисяч рублів (500 доларів) збільшувалися двічі і після останнього зростання становлять 225 тисяч рублів (2250 доларів);

Пермський край платить 100 000 рублів або 1000 доларів;

Самарська область з травня 2023 року виплачує 150 тисяч рублів або 1500 доларів, щоправда на початку 2024 року в регіоні спалахнув скандал, коли деяким добровольцям відмовилися платити цю суму;

Бурятія платить добровольцям 200 тисяч рублів – 2 тисячі доларів;

Московська область платить 400 тисяч рублів компенсації при записі в звичайні частини і стільки ж під час укладання контракту на службу в Іменному полку регіону, що разом із виплатою з держбюджету становить 1 млн руб. чи 10 тисяч доларів. У жовтні 2022 року починали з виплати 200 тисяч рублів або 2 тисячі доларів;

у Ростовській області виплати також змінювалися двічі – розпочавши зі 150 тисяч рублів (1500 доларів) у 2022-му році, з лютого 2024-го влада регіону платить вже 500 тисяч рублів (5000 доларів).

Втім, регіональні виплати в Росії сильно відрізняються, і, наприклад, в Удмуртії, Костромській та Іванівській областях місцевий доброволець зможе розраховувати лише на 50 тисяч рублів або 500 доларів від регіональної влади.

При цьому до регіональних виплат необхідно додавати 195 000 рублів або 2000 доларів з держбюджету РФ, а також різні пільги та виплати сім’ям контрактників. До останніх належать військова пенсія, медичне обслуговування, пільги на освіту дітей, купівлю житла та авто. Нарешті, виплати за важке поранення — від 500 тисяч рублів до 1,5 млн руб. (5 та 15 тисяч доларів відповідно) залежно від групи інвалідності, загибелі – 3 млн руб. (30 тисяч доларів).

У результаті "ціна" одного контрактника може бути в рази вищою від суми регіональної та державної одноразової виплати.

Матеріальний стимул для окупантів та іноземців

Але що за умов РФ означають регіональні виплати для контрактників?

За даними Росстату, в 2023 році середня зарплата по Росії склала 73 700 рублів (близько 740 доларів). Таким чином виплати становлять від мінімуму в 245 тисяч рублів в Удмуртії (50 тисяч регіональної та 195 тисяч з держбюджету) і до максимуму в 1,7 млн руб. у Краснодарському краї.

Ціна ризику для російського мобілізованого еквівалентна середній зарплаті від 3 місяців до 2 років. Причому максимальну оплату пропонують саме у тих регіонах, у яких втрати найвище (виняток – Свердловська область), тобто регіональна влада чудово знає про реальний стан речей, так само як і населення.

Але що ще цікавіше, подібні регіональні виплати стосуються не лише жителів, які проживають у цьому регіоні, а й громадян РФ з інших областей, які підписали контракт через місцевий військкомат.

Наприклад, максимальну суму 1 млн руб. може отримати будь-який громадянин РФ, який уклав контракт у Татарстані, а мерія Пермі пішла ще далі і виплачує 100 тисяч рублів (1000 доларів) навіть іноземним громадянам.

Останнє особливо цікаве у зв’язку з низкою дипломатичних скандалів, які спалахнули навколо громадян інших країн, які активно вербуються РФ на війну проти України. Найбільш відомий з них пов’язаний з громадянами Непалу, чий МЗС офіційно обурився активним вербуванням своїх громадян ще у грудні 2023 року. У відомстві оцінили кількість непальців в армії РФ приблизно 200 чоловік, але насправді їх може бути до 15 тисяч.

Зауважимо, що за офіційними даними середня зарплата в Непалі зараз становить близько 150-200 доларів, що еквівалентно 15-20 тис. рос. руб. Тобто громадянин Непалу, який вирішив підписати контракт з ЗС РФ у Пермській області, може отримати еквівалент 5-місячної середньої заробітної плати у своїй країні.

За даними CNN, зарплата непальського найманця не менше 2000 доларів, ймовірно, мається на увазі зарплата звичайного російського контрактника в 210 тисяч рублів, що дорівнює платні непальців у доларах. Тобто на війні в Україні громадянин Непалу може заробити на місяць приблизно в 10 разів більше, ніж у себе на батьківщині, яим і викликаний інтерес як мешканців цієї країни, так і до них з боку РФ.

Ціна мобілізації — від 160 млн до 1 млрд дол на місяць

Але чи вистачить матеріального стимулу компенсації втрат російських окупантів у Росії?

За підрахунками військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, для компенсації рекордних втрат травня – майже 39 тисяч людей убитими, Росії потрібно мобілізувати щомісяця щонайменше 40 тисяч осіб. При цьому для формування ударного угруповання та масштабного наступу ЗС РФ, за словами експерта, необхідно близько 300 тисяч осіб, які з урахуванням втрат вдасться накопичити лише до кінця 2024 року. Але це можливо лише за умови оголошення другої хвилі мобілізації.

Що це означає для росіян щодо грошових витрат? Так, якщо порахувати необхідність платити 2000 доларів (195 тис. рос. руб.) З держбюджету і в середньому стільки ж у регіональних виплатах, мінімальна вартість мобілізації 40 тисяч осіб на місяць коштуватиме РФ не менше 160 млн дол. У разі зростання кількості мобілізованих до 100 тисяч та збільшення виплат у середньому до 1 млн руб. або 10 тис. дол, щомісяця мобілізація буде коштувати РФ до 1 млрд дол.

Тим часом, заарештовані у світі активи РФ можуть бути передані Україні. А країни ЄС погодили план про передачу нашій країні доходів від російських активів – до 3 млрд євро у 2024 році.