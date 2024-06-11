Один із головних символів Франції охопила пожежа: з’явилися відео

На місці працювало 97 пожежників

У Франції відбулося задимлення у Версальському палаці, який є одним із її символів. З будівлі було евакуйовано кілька сотень людей.

Як пише BFMTV, ситуацію швидко взяли під контроль. До ліквідації наслідків було залучено близько сотні пожежників.

Першими інформацію оприлюднили очевидці, які оприлюднили відповідні відеозаписи у соціальних мережах. Пожежники, своєю чергою, повідомили, що швидко взяли вогонь під контроль, а потім ліквідували.

Через деякий час в офіційному обліковому записі палацу в соцмережі X з’явилося повідомлення, що його сади та приміщення знову відкриті для відвідування.

За даними рятувальників, спалах стався на горищі будівлі, але про його причину не повідомлялося. Зазначається, що вогонь не завдав істотних збитків, інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомлялося раніше, у Подільському районі Одеської області сталася масштабна пожежа в одному з лісових масивів. В результаті було знищено понад 500 дерев. У ході проведення інспекційних заходів встановлено факт спалювання лісового масиву сосни.