Пасажирський Boeing із Москви літав над Україною? Які дивацтва засік Flightradar під час війни (фото)

Борт нібито зайшов у повітряний простір у Харківській області

Нещодавно Україну розбурхала новина про пасажирський "Боїнг", який нібито здійснив рейс над Вінницею. І це при тому, що з початку повномасштабного вторгнення пасажирське авіасполучення з нашою країною було повністю припинено. Як з’ясував "Телеграф", цей випадок виявився лише збоєм у роботі Flightradar (моніторинговий сайт, який відстежує переміщення літальних апаратів у режимі реального часу по всій планеті).

Однак, як виявилося, Flightradar і до цього "засікав" деякі дивацтва в нашому повітряному просторі. Один, ще дивовижніший випадок, стався на початку травня. Так, за даними ТСН, 13 травня в небі над Донбасом Flightradar показав "Боїнг", що летить із Москви до Анталії. Зазначається, що борт зайшов у повітряний простір у Харківській області у напрямку Бахмута. Цей маршрут виглядає ще більш фантастичним, ніж рейс із Білої Церкви до Вінниці 21 травня. Мало того, що літак вилетів зі столиці країни-агресора, так нібито ще й пролетів над гарячою точкою на карті бойових дій.

Виходячи з того, що "Телеграф" з’ясував, що Flightradar може давати такі дивні "глюки", очевидно, що цей випадок є збоєм. Експерт з авіаційного права, який прокоментував ТСН, московський "Боїнг" вважає, що це може відбуватися через засилля РЕБів на фронті.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні планують відновити перельоти. Аеропорти хочуть відкрити до кінця 2024 року і Україна вже працює над цим із союзниками.