Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов на волю: яку угоду він уклав зі слідством

Він одразу ж сів у літак

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов під заставу після 1901 року ув’язнення. Одразу після звільнення Високим судом Лондона він відлетів із Великої Британії.

Про звільнення Ассанжа повідомили представники WikiLeaks. Вони уточнили, що він вийшов із британської в’язниці суворого режиму Белмарш уранці 24 червня. Незабаром засновник WikiLeaks сів на літак у лондонському аеропорту Станстед і залишив Велику Британію.

Як пише Reuters, Ассанж досяг попередньої домовленості зі слідством про визнання себе винним за одним пунктом звинувачення з 18. Йдеться про змову з метою поширити інформацію, пов’язану з національною безпекою. Своєю чергою у WikiLeaks заявили, що угоду ще не завершено офіційно.

Згідно з новою угодою, прокурори міністерства юстиції США вимагатимуть для викривача з громадянством Австралії 62 місяці позбавлення волі. Саме стільки часу Ассанж провів у в’язниці суворого режиму у Лондоні. Передбачається, що суд на Північних Маріанських островах – неінкорпорованій організованій території Сполучених Штатів – ухвалить рішення 26 червня.

Хто такий Джуліан Ассанж

Його звинувачують в одному з найбільших витоків секретної інформації в історії США. За даними слідства, з кінця 2009 року Ассанж вступив у змову з Челсі Меннінг, аналітиком військової розвідки та активісткою, для публікації на WikiLeaks десятків тисяч секретних звітів. Зокрема йдеться про дані про війну в Афганістані, бойові дії в Іраку та ув’язнених Гуантанамо на Кубі. За сукупністю статей йому загрожував до 175 років позбавлення волі.

З квітня 2019 року Ассанж перебував у британській в’язниці Белмарш, заперечуючи екстрадицію до США. До цього він 7 років ховався у посольстві Еквадору в Лондоні, який надав йому політичний притулок.

Як повідомляв "Телеграф", згідно зі звітом американської розвідки, вороги США намагатимуться вплинути на вибори американського президента, заплановані на листопад 2024 року. Найбільшою загрозою називають Росію.