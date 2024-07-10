У Росії заявили, що "запобігли двом терактам": один проти чинів Міноборони

У РФ навіть затримали підозрюваного у справі про підготовку замахів

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) повідомила про нібито запобігання теракту на крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську. Також, згідно з заявами РФ, спецслужби запобігли замахам на трьох високопоставлених військових Міноборони в Москві.

Таку інформацію розповсюдили росЗМІ. Там додали, що навіть затримали підозрюваного у справі щодо підготовки замахів. Без України в цій справі нібито не обійшлося.

Путінський режим знову висунув версію про причетність українських спецслужб до "терактів" на території Росії. У ФСБ заявили, що росіянин 1994 року народження виконував завдання ГУР МОУ. Через кур’єрські служби він нібито організував доставку трьох вибухових пристроїв великої потужності, замаскованих у подарункове пакування, за адресами проживання у Москві керівників підрозділів російського оборонного відомства.

Для переконливості спецслужба РФ навіть оприлюднила відео допиту затриманого. Він ніби збирався вчинити теракт на авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов".

Відео: ЦГЗ ФСБ Росії/ТАРС

Російська пропаганда часто використовує дезінформацію та маніпуляції. До таких методів у Кремлі вдаються для відволікання уваги населення від важливих питань та вчинених путінською армією злочинів. Говорячи про "теракти" всередині країни, влада РФ прагне утруднити об’єктивну оцінку ситуації громадянами.

Раніше "Телеграф" повідомив, що удар Росії по "Охматдиту" розкритикував навіть "друг" Путіна.