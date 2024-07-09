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Путін підставив Орбана ударом по "Охматдиту": Кулеба розповів, що тепер буде з мирними ініціативами Угорщини

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Андрій Мулько Андрій Мулько
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Удар по "Охматдиту"
Удар по "Охматдиту". Фото Колаж "Телеграфу"

Україна довела до угорського прем'єра свою позицію

Російський диктатор Володимир Путін підставив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ракетним ударом по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тепер угорському прем'єру буде важче вести переговори.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він нагадав, що одразу після візиту в Київ Орбан відвідав Москву, а потім полетів до Китаю.

За словами голови МЗС, угорський прем'єр говорить про припинення вогню, а у цей час Путін завдає масованого удару по українським містам та вбиває десятки людей. Кулеба зазначив, що тим самим російський диктатор ставить у складне становище Орбана. Міністр зазначив, що на тлі ударі росіян по Україні угорському премʼєру буде значно важче просувати наратив, що Путін нібито готовий до врегулювання.

"Наша позиція дуже чітка і була доведена до Орбана у Києві. Вона складається з двох елементів: жодних домовленостей про Україну без України. Друга — єдина та безальтернативна основа для припинення війни — це ініційована Україною Формула миру, яка базується на принципах статуту ООН і поваги до територіальної цілісності України", — додав Кулеба.

За його словами, про все інше Україна готова розмовляти. Водночас міністр наголосив, що вищезгадані два принципи є недоторканними.

"З угорцями треба продовжувати говорити, вони — наші сусіди, вони є членом ЕС та НАТО. Говорити відверто, і ми це робимо, говоримо те, що ми вважаємо неправильним, говоримо те, що ми вважаємо правильним, але ці принципи ніхто не порушить", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві та подальшого візиту до Москви до диктатора Володимира Путіна надіслав секретний лист голові Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він розповів про впевненість російського "президента" у поразці України.

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#Володимир Путін #Охматдит #Віктор Орбан