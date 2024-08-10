Искупил вину? Убийца оппозиционера РФ Немцова отправился воевать в Украину

По сведениям военных, воевать в Украину преступник отправился еще в начале войны

В России помиловали одного из исполнителей убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Прямиком из колонии он направился воевать в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на силовиков. Речь идет о Темирлане Эскерханове.

"Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО ("Специальная Военная Операция" — так в РФ называют войну в Украине, ред.)", – рассказал собеседник из силовых структур РФ.

По имеющимся данным, контракт бывший заключенный подписал на один год. Но ранее оппозиционные СМИ России заявляли, что все контракты с Минобороны сейчас являются бессрочными. Они продлеваются и будут продлеваться до тех пор, пока не закончится война. Что касается остальных фигурантов дела по убийству Немцова, то они продолжают отбывать сроки в колониях, так как не захотели участвовать в войне против Украины.

Темирлана Эскерханова суд обвинил в слежке за российским оппозиционером Борисом Немцовым. Также именно он указал исполнителям место, где удобнее всего будет совершить убийство политика. Произошло это 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля.

В 2017 году Эскерханова осудили на 14 лет тюрьмы, а вместе с ним Заура Даадева — на 20 лет, Анзора Губашева — на 19 лет и его брата Шадида — на 16 лет, а также Хамзата Бахаева — на 11 лет. При этом заказчики преступления остались неизвестными, что повлекло сомнения в прозрачности расследования.

Немцов активно выступал против коррупции в РФ, аннексии Крыма и войны на Донбассе. Его убийство наделало много шума как в России, так и за ее пределами.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что "вагнеровцу" вынесли новый приговор за убийство пенсионерки. Ранее он уже получил помилование и отправился воевать в Украину.