Серед поранених двоє дітей, усім травмованим надають медичну допомогу

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Російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок яких загинули двоє людей і ще 22 дістали поранення. Пораненим дітям 6 і 16 років.

Станом на 7:20 кількість поранених зросла до 30. Серед постраждалих дітей — немовля.

Про наслідки ударів повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін. У місті пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки, автомобілі та об’єкт транспортної інфраструктури.

Російські удари пошкодили автомобілі біля житлових будинків у Запоріжжі

"Зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано п’ятиповерхівку", – повідомив Михайло Семікін.

Під час обстрілу Запоріжжя частково зруйнувало п’ятиповерхівку

У частині будинку обвалилися зовнішні стіни.

Рятувальники працюють серед уламків будівлі в Запоріжжі

У Києві лунали вибухи, у Вінниці сталася пожежа

У Києві повітряну тривогу оголосили 24 листопада о 02:01. До столиці прямували російські реактивні дрони, зокрема з боку Броварів. За кілька хвилин у місті почули вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Місцеві моніторингові спільноти повідомляли, що безпілотники намагалися атакувати енергетичні об’єкти.

У Вінниці, за попередніми даними, після збиття російського безпілотника виникла пожежа. Постраждалих немає, на місці працюють рятувальники.

Реактивна "Герань-5" зробила невелике турне Польщею

Безпілотник пролетів над Чернігівщиною, Київщиною, Житомирщиною, Рівненщиною та Волинню, після чого перетнув кордон із Польщею, повідомляють моніторингові канали.

Польща активувала системи ППО через атаку РФ на українські регіони біля кордону

На польській території дрон пролетів над Бердищем, Дорогуськом, Бусенцем, Лещанами та Бжезьном і зробив коло. Потім він повернувся в Україну, де його востаннє зафіксували на Волині.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки у Димері. Там загинули 11 людей. З-під завалів вдалось врятувати тільки двох.