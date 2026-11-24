Паралельно з кримінальними провадженнями триває активна кампанія з відбілювання репутації

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Суд змінив запобіжний захід фігуранту низки тяжких кримінальних проваджень Олександру Ліцкевичу. Чоловіка, якого підозрюють в організації контрабанди люксових годинників на 400 млн грн, випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

При цьому раніше Ліцкевич уже порушував умови звільнення і навіть втратив через це понад 9 млн грн застави. А паралельно він перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у побитті співробітників БЕБ та СБУ та фігурує у провадженні щодо ухилення від призову.

Та поки тривають судові маневри, навколо прізвища Ліцкевича і пов’язаного з ним ювелірного бутика Lux Groups, розгорнулася зачистка інфополя. Спершу мережу заповнили сотні "відбілювальних" піар-статей із ШІ-портретами Ліцкевича, "годинникового експерта" та благодійника. Тепер же критичні розслідування намагаються прибрати з Google за допомогою скарг про нібито порушення авторських прав.

"Телеграф" розібрався у свіжих судових ухвалах, які пояснюють, як головний фігурант резонансної справи знову опинився на волі, і що відбувається з його кримінальними провадженнями зараз.

Глянцевий фасад Lux Groups і кримінальний шлейф

У публічному інформаційному просторі Олександр Ліцкевич роками позиціював себе як топовий знавець елітних швейцарських годинників та ювелірного ринку. У мережі можна знайти десятки матеріалів зі згенерованими ШІ портретами, де він роздає поради, як правильно обрати Rolex, Audemars Piguet чи Cartier — і чому купувати їх варто саме у столичному бутику Lux Groups на бульварі Тараса Шевченка.

У лютому 2026 року "Телеграф" присвятив цій історії детальне розслідування. Тоді ми з’ясували, що за глянцем "ювелірного експерта" ховається цілий букет кримінальних епізодів .

Стаття про Ліцкевича та пов’язаного з ним ювелірного бутика Lux Groups

Зокрема, у жовтні 2025 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило масштабну схему контрабанди коштовних годинників на $10 млн (понад 400 млн грн). Як встановили журналісти з реєстру судових рішень, організатором схеми слідство вважає саме Ліцкевича, а торгову марку Lux Groups він оформив на власну матір.

Крім контрабанди, Олександр Ліцкевич засвітився у гучній справі про жорстоке побиття двох детективів БЕБ та працівника СБУ під час обшуку на яхті влітку 2025-го, у старих судових спорах клієнтів щодо неповернення грошей за діаманти, а також у провадженні , що стосується ймовірного підроблення документів про батьківство для ухилення від мобілізації.

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Попри тяжкість підозри у справі про контрабанду, одразу після її оголошення у жовтні 2025 року Олександр Ліцкевич уникнув тривалого арешту. Суд визначив йому заставу у 9 084 000 гривень, яку оперативно внесли, і підозрюваний вийшов на волю під низку процесуальних обов'язків.

Нагадаємо, за версією слідства, Ліцкевич організував групу з 12 осіб (п'ятеро пособників і шестеро провідників поїзда № 68/69 "Варшава — Київ"), яка у 2024–2025 роках контрабандою ввозила елітні годинники Rolex, Audemars Piguet, Hublot та Ulysse Nardin через пункт пропуску "Ягодин" і збувала їх через київський бутик Lux Groups.

Лише в одному епізоді фігурують 27 годинників на майже 16,9 млн грн, а загальну вартість контрабанди БЕБ оцінювало у понад 400 млн грн — причому правоохоронці вважають, що протиправну діяльність фігурант не припинив навіть після оголошення підозри.

Свіжі епізоди детективи БЕБ зафіксували під час обшуку 30 квітня 2026 року. Крім того, як зазначено в ухвалі Шевченківського райсуду Києва від 22 вересня 2026 року, на свободі бізнесмен просто проігнорував вимоги суду:

"Підозрюваний ОСОБА_5 продовжував вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, після повідомлення про підозру, порушив застосований до нього запобіжний захід у вигляді застави, в тому числі обов`язок носіння електронного засобу контролю", — йдеться, зокрема, у матеріалах судових рішень.

Матеріали справи

Реакція суду влітку була жорсткою: 19 червня 2026 року Ліцкевичу змінили запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави, а попередні 9,08 млн грн стягнули у дохід держави. Здавалося б, фігурант надовго затримається у Київському СІЗО — ще 22 вересня суддя подовжив йому арешт без застави до 6 листопада.

Але вже за два тижні, 6 жовтня 2026 року, інший суддя того ж Шевченківського райсуду Олексій Глянь (відомий зокрема "лагідним" розглядом справи про заставу для Коломойського та відмовою у звільненні з-під варти співробітника НАБУ Віктора Гусарова. — Ред.) ухвалив протилежне рішення і випустив Ліцкевича просто в залі суду під цілодобовий домашній арешт до 4 грудня.

Суддя вирішив, що ризики втечі чи тиску на свідків уже знизилися. Мовляв, розслідування й так завершилося ще 18 вересня, а детективи БЕБ, нібито, самі затягували справу, томи на ознайомлення захисту почали видавати лише 2 жовтня, просто перед засіданням.

Вийшовши на волю з електронним браслетом на нозі і здавши закордонні паспорти, Ліцкевич одразу спробував виторгувати ще більше свободи. Вже 28 жовтня його адвокат попросив суд перевести підзахисного з цілодобового домашнього арешту на нічний — мовляв, сидіння вдома заважає самому їздити до БЕБ читати матеріали справи. Цього разу маневр не вдався: суд повернув клопотання без розгляду, бо захист порушив 30-денний термін для повторного звернення.

Бійка з БЕБ на яхті та "липова" багатодітність: як буксують інші справи

Контрабанда — не єдиний тягар, який висить на Ліцкевичу. У Голосіївському райсуді Києва з осені 2025 року слухається ще одна гучна справа (у кримінальному провадженні №12025100010002032) — про напад на правоохоронців.

Інцидент стався в червні 2025-го під час обшуку на київській яхті "Abacus marine". За даними слідства, Ліцкевич разом із двома знайомими накинувся на двох детективів БЕБ та працівника СБУ, які прийшли проводити слідчі дії. Причому якщо двом його товаришам інкримінують лише опір правоохоронцям (ч. 2 ст. 342 КК), то самому Ліцкевичу — ще й умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК).

Втім, розгляд цієї справи в суді фактично застопорився. Як випливає з ухвали Голосіївського райсуду від 14 липня 2026 року, влітку засідання зривалися через те, що сам Ліцкевич перебував у СІЗО, а двоє його спільників просто ігнорували повістки — мовляв, раз адвокат Ліцкевича попросив перенести суд, то їм можна не приходити. Через таку поведінку судді довелося ухвалити рішення про примусовий привід обох обвинувачених.

Окрім цього, у поліції розслідується ще одне провадження (№12025100010002144), де правоохоронці перевіряють можливе підроблення документів про багатодітність (оформлених у квітні 2022 року на Хмельниччині свідоцтв про народження трьох дітей) одним із фігурантів згаданої справи про побиття. Як випливає із матеріалів судових рішень, фігурант цього провадження отримав відстрочку від мобілізації аж до 2030 року та вільно їздив за кордон під час війни. Одночасно у судових матеріалах по цій справі також згадуються епізоди про зміну запобіжного заходу, точно як у справі про контрабанду, тобто мова ймовірно знову-таки йде саме про Олександра Ліцкевича.

Зачистка Google: від ШІ-фейків до цензури через OnlyFans і DMCA

Поки кримінальні провадження тягнуться в судах, навколо імені Олександра Ліцкевича та бренду Lux Groups триває активна кампанія з відбілювання репутації.

Ще на початку 2026 року "Телеграф" звертав увагу, що мережу буквально залили сотні однотипних рекламних інтерв'ю з "експертом Ліцкевичем" та публікацій про його благодійність. Причому майже всі фотографії "ювеліра" у цих статтях виявилися згенерованими штучним інтелектом — імовірно, щоб забити пошукову видачу Google і приховати реальну зовнішність та скандали фігуранта.

Всі вони – Олександри Ліцкевичі. Більшість фото згенеровані ШІ

Тепер же в хід пішли жорсткіші інструменти. 17 листопада редакція "Телеграфу" отримала від Google повідомлення про блокування одразу української та російської версій нашого лютневого розслідування про "ювелірну безкарність" Lux Groups та Ліцкевича через скаргу про нібито порушення авторських прав (DMCA).

Скарга на видання через нібито порушення авторських прав (DMCA)

Як з’ясувалося завдяки міжнародному реєстру скарг Lumen Database, звернення до Google 16 листопада подав користувач під іменем Aleksandr Lytskevych.

Скаргу подав користувач під іменем Aleksandr Lytskevych

Причому зробив це за класичною схемою маніпуляцій із пошуковими алгоритмами:

Спершу спірні зображення завантажують на сторонній майданчик — у цьому випадку заявник вказав першоджерелом "свій аватар" у профілі на платформі OnlyFans .

. Далі подається DMCA-скарга, на яку алгоритми Google часто реагують автоматичним вилученням сторінок із пошуку.

Щоб прискорити блокування, посилання на матеріали "Телеграфу" додали в один список разом із іншим стороннім сервісом — замаскувавши таким чином зачистку критичних публікацій ЗМІ під боротьбу зі "злитим" контентом.

Під аналогічну атаку потрапили й колеги з інших медіа. Зокрема, 18 листопада редакція видання "СтопКор" також повідомила , що до Google надійшла DMCA-скарга (звернення щодо нібито порушення авторських прав) з вимогою видалити з пошуку їхнє журналістське розслідування про Lux Groups, Ліцкевича та контрабанду годинників на $10 млн.

На оприлюдненому журналістами скриншоті фігурує точно такий самий набір посилань із профілем на OnlyFans та стороннім сайтом.

Скриншот СтопКор

У результаті можемо констатувати, що механізм DMCA в українських реаліях давно став популярним способом "тихої цензури" — коли небажані розслідування намагаються вичистити з пошуковиків під формальним приводом захисту авторського права.

У підсумку складається парадоксальна картина: поки справа про побиття силовиків буксує через неявки, а розслідування контрабанди на сотні мільйонів застрягло на етапі читання томів, головний фігурант не лише вийшов із СІЗО додому, попри попередні порушення режиму домашнього арешту і конфісковані 9 мільйонів застави, а й, схоже, намагається переписати власну біографію в інтернеті з чистого аркуша.

Проте у цифрової цензури є один суттєвий недолік: видалити з мережі рішення Єдиного державного реєстру судових рішень за допомогою скарг про "авторське право" неможливо. Скільки б ШІ-портретів "експерта" не з’являлося у пошуковиках, скільки б спроб приховати кримінальний шлейф за аватарами на OnlyFans він не здійснив, реальна історія фігуранта продовжує писатися в залах українських судів.

Наразі редакція "Телеграфу" вже готує офіційні запити до Офісу Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки, щоб з’ясувати, чи вимагатимуть вони повернення підозрюваного до СІЗО після 4 грудня, коли спливе термін домашнього арешту. Окремо ми звернемося до Голосіївської окружної прокуратури та Нацполіції Києва щодо прогресу у справах про напад на правоохоронців на яхті та ймовірне ухилення від мобілізації.

Ми й надалі стежитимемо за розвитком усіх проваджень навколо Олександра Ліцкевича та бренду Lux Groups. Не перемикайтеся.