У колекції блогера є моделі з діамантами, з рожевого золота й титану, а також годинник із механізмом, створеним для Рафаеля Надаля

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Блогер та підприємець Олександр Слобоженко, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на 213 млн грн, носить годинники вартістю сотні тисяч євро. На його світлинах вдалося впізнати щонайменше дев’ять моделей Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet і Richard Mille. Найдорожчу з них на вторинному ринку пропонують за €678 374 (33 млн грн).

Які моделі впізнали на світлинах, що в них особливого та скільки за них просять, розповідає "Телеграф". Фільтрували їх "від дешевих до дорогих".

Годинники дешевші за €100 000

Найдешевший у добірці – Rolex Sea-Dweller (126603) за приблизно €21 537 (1 067 005 грн). Годинник для занурень має 43-міліметровий корпус зі сталі Oystersteel і 18-каратного жовтого золота, чорний керамічний безель Cerachrom і гелієвий клапан для декомпресії. Водонепроникність – до 1 220 метрів.

Rolex Sea-Dweller розрахований на занурення до 1 220 метрів

Rolex Sea-Dweller можна знайти і дешевше

За Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph (26405CE.OO.A002CA.02) просять €32 796 (1 624 808 грн). У хронографа 44-міліметровий корпус і безель із чорної матової кераміки, титанові кнопки й каучуковий ремінець. На циферблаті "Méga Tapisserie" – золоті стрілки й мітки. Запас ходу – 50 годин.

Royal Oak Offshore поєднує корпус із матової кераміки й титанові кнопки

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph є за різними цінами

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding за €55 103 (2 729 962 грн)має 41-міліметровий сталевий корпус та інтегрований браслет із нержавіючої сталі. Восьмикутний безель тримають вісім гвинтів, а на чорному циферблаті "Grande Tapisserie" віконце дати стоїть на позначці "3 години".

Royal Oak Selfwinding має сталевий корпус та інтегрований браслет

Оголошення на вторинному ринку показують різну вартість годинників

Rolex Day-Date 36 (128348RBR) із 18-каратного жовтого золота коштує €73 546 (3 643 682 грн). У нього браслет President, діаманти на безелі й зеленому градієнтному циферблаті, повна назва дня тижня та дата під лінзою Cyclops. Запас ходу – близько 70 годин. В окремому оголошенні за такий Day-Date просять $85 572 без урахування доставки.

Rolex Day-Date показує повну назву дня тижня над циферблатом

Золотий Rolex Day-Date із діамантами також виставили на продаж за долари

Два хронографи й Royal Oak із відкритим механізмом

Patek Philippe Nautilus Chronograph (5980/1AR-001) виставили за €138 678 (6 870 510 грн). Корпус діаметром 40,5 мм і браслет поєднують нержавіючу сталь та 18-каратне рожеве золото. Комбінований лічильник хронографа flyback розташований на позначці "6 годин" на синьому градієнтному циферблаті з горизонтальними смугами.

Лічильник хронографа Nautilus розташований у нижній частині циферблата

Ціни в оголошеннях на вторинному ринку

Richard Mille RM 011 Felipe Massa 1st Singapore F1 Grand Prix Limited Edition пропонують за €200 865 (9 951 434 грн). Серію присвятили гонщику Формули-1 Феліпе Массі та першому Гран-прі Сінгапуру. У бочкоподібному титановому корпусі з чорним DLC-покриттям – відкритий автоматичний механізм із хронографом flyback і річним календарем із великим індикатором дати. Ремінець – із червоного каучуку.

Лімітовану серію RM 011 присвятили першому Гран-прі Сінгапуру та Феліпе Массі

За Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked (15407OR.OO.1220OR.01) просять €253 517 (12 559 967 грн). Корпус діаметром 41 мм і браслет виготовили з 18-каратного рожевого золота. Механізм видно з обох боків, а запатентоване подвійне балансове колесо підвищує точність і стабільність ходу.

Подвійне балансове колесо Royal Oak підвищує стабільність ходу

Відкритий механізм і корпус із рожевого золота вирізняють одну з найдорожчих моделей добірки

Дві найдорожчі моделі

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon (26730TI) коштує €357 256 (17 699 498 грн). Модель має титановий корпус діаметром 41 мм і титановий браслет. На позначці "6 годин" димчастого синього циферблата "Grande Tapisserie" видно летючий турбійон: його каретка закріплена лише знизу.

Каретку летючого турбійона в титановому Royal Oak закріпили лише знизу

Летючий турбійон видно на позначці "6 годин" циферблата

Найвища ціна в добірці – €678 374 (33 608 615 грн)за Richard Mille RM 35-03 Automatic Rafael Nadal (White Quartz TPT). Модель із корпусом із Quartz TPT і Carbon TPT та блакитним каучуковим ремінцем створили разом із тенісистом Рафаелем Надалем. Кнопка на корпусі змінює геометрію запатентованого ротора Butterfly Rotor і вимикає автопідзавод під час інтенсивних тренувань, щоб уникнути надмірного заведення пружини.

У моделі Richard Mille, створеній із Рафаелем Надалем, можна вимкнути автопідзавод

Найдорожчий годинник у добірці оцінили в €678 374, але є й "дешевші" розцінки

Як повідомляв "Телеграф", Олександр Лукашенко з’явився на зустрічі з Володимиром Путіним у Ново-Огарьово із золотим Patek Philippe Calatrava вартістю близько $20 000 на колекційному ринку. Це показовий контраст із образом "простого мужика", який Лукашенко підтримує роками.