На Київщині виникла пожежа, у Запоріжжі є загибла та поранені. Головне про атаку Росії на Україну (відео)
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У Києві та більшості областей кілька разів оголошували повітряну тривогу
З вечора 15 листопада, в ніч на понеділок та зранку Росія атакувала Україну реактивними й бензиновими ударними безпілотниками. У Запоріжжі загинула жінка, на Вінниччині дрони влучили в об’єкт критичної промисловості, під ударами були Вишгород, Дніпро та Харків.
Київська область
Зранку росіяни атакували Київщину. Місцеві пабліки повідомляють про кілька вибухів та приліт у Вишгороді. Виникла масштабна пожежа.
Запоріжжя
Росіяни атакували безпілотником об’єкт інфраструктури у Хортицькому району Запоріжжя, повідомив глава Запорізької ОВА Михайло Семікін, горіло авто. Загинула жінка, ще двоє людей поранені.
Вінницька область
Вінницька обласна військова адміністрація повідомила по влучання в обʼєкт критичної промисловості. Внаслідок удару по регіону постраждалих немає. Ліквідацію наслідків атаки ускладнювала загроза повторних ударів.
Дніпро
У Дніпрі через російську атаку пошкоджені кілька багатоповерхових будинків, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони. Поранено 44-річну жінку.
Харків
У Харкові вибухи пролунали пізно ввечері у неділю. Мер обласного центру Ігор Терехов поінформував, що сталося влучання БПЛА типу "Молнія" у Шевченківському районі Харкова. Ворог завдав удару по будівлі дитячого навчального закладу. Також РФ атакувала реактивними дронами Слобідський район міста.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 16 листопада Росія була під масованою атакою. Виникла пожежа на нафтобазі, десятки дронів летіли на Москву.