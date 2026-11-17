Туалетний папір може стати несподіваним помічником на кухні: навіщо його ховають у холодильнику
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Для цього побутового трюку беруть лише новий рулон
Неприємний запах у холодильнику може зіпсувати враження навіть від найсвіжіших продуктів. Щоб боротися з ним, господині використовують не лише спеціальні поглиначі, а й прості побутові хитрощі.
Один із таких лайфхаків — звичайний рулон туалетного паперу на полиці холодильника. Як пояснює "Телеграф", його пропонують використовувати для поглинання зайвої вологи, яка може сприяти появі затхлого запаху.
Навіщо класти туалетний папір у холодильник
Прихильники цього способу вважають, що пориста структура паперу допомагає вбирати надлишкову вологу та зменшувати сирість усередині холодильника. Саме вона може сприяти появі затхлого запаху, особливо якщо в камері довго зберігаються продукти або накопичуються залишки їжі.
Якщо вирішили спробувати цей лайфхак, поставте новий рулон на чисту підставку, щоб він не торкався сирого м’яса, риби, рідин чи відкритих продуктів. Вологий, забруднений папір або той, що набув стороннього запаху, потрібно одразу викинути.
Як повідомляв "Телеграф", у холодильнику продукти слід зберігати у відповідних температурних зонах і не перевантажувати полиці, щоб холодне повітря вільно циркулювало.