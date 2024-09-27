"Руській мір" не прикрашає: як зараз виглядає зірка "Сватів" Добронравов

Ви здивуєтесь, коли побачите його

У Росії засвітився відомий російський актор, зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов. Його помітили на похоронах колеги Романа Мадянова.

Відповідні фото опублікувало російське видання РБК. На знімках помітно, що Добронравов знатно став старіше.

Він зʼявився на поховання до російського актора Романа Мадянова в темному одязі. Федір Добронравов виглядав згорбленим і засмученим.

"Телеграф" показує для порівняння фото зірки зараз та під час зйомок у серіалі "Свати". Різниця відчутна.

Федір Добронравов — позиція щодо війни в Україні

Варто зазначити, що Федір Добронравов здобув велику популярність і в Україні завдяки популярному українському серіалу "Свати". Через його політичні заяви і підтримку агресивних дій Росії щодо України, ставлення до Добронравова в Україні радикально змінилося. Актор ще до повномасштабного вторгнення обрав проросійську позицію і виявився путіністом.

10 років тому Добронравов дав інтерв’ю, в якому заявив, що Крим належить Росії. Також актор сказав, що він підтримує свою країну, але творчі люди повинні бути поза політикою. Добронравов назвав тоді анексію Криму "історично справедливим та виправленням помилки Хрущова".

Того ж року у червні 2014 стало відомо про те, що Добронравов став ініціатором бійки з українцями. Перебуваючи в Таллінні під час знімань фільму "Кінець прекрасної епохи" актор у нетверезому стані напав на двох громадян України. Українська активістка Валентина Бардакова стала однією з них. Внаслідок бійки у неї був заламаний палець. Українці підійшли до них і запитали, навіщо Говорухін підписав листа на підтримку дій Путіна у Криму.

У листопаді 2017 року СБУ заборонила Добронравову в’їзд в Україну. Це трапилося через те, що він відвідував Крим після його анексії Росією. Пізніше також Мінкультури внесло Федора у Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Актор назвав це рішення "дурною постановою". Добронравова також внесено у "Миротворець".

Проте у 2022 році під час повномасштабного вторгнення Добронравов відвідав госпіталь, у якому лежали російські військовослужбовці, чим підтримав геноцид українців. Актор посміхався і бажав "пацієнтам" одужання. Він не лише відвідав поранених, а й виступив перед тими, хто чинить геноцид над українцями.

У березні 2024 року стало відомо, що Добронравов іде зі сцени та кіно до 2025 року. Як виявилося, він має великі проблеми зі здоров’ям. Подробиць він не розкрив. Більше деталей про російського актора можна прочитати у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Додамо, що Федір Добронравов із серіалу "Свати" не єдиний, хто підтримує путінський режим та вторгнення РФ в Україну. Раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає корінна донеччанка Тетяна Кравченко (Валюха) із "Сватів". Вона благословляла росіян на вбивства.