На подарунковій картці ім’я та прізвище відповідають на запитання "кому?"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Жіноче прізвище Коваль не відмінюється, бо закінчується на приголосний, а чоловіче прізвище з такою самою кінцівкою змінюється за відмінками. Тому на подарунках пишемо "Олені Коваль" і "Андрієві Ковалю".

Як це правило працює в підписах до подарунків, розповідає "Телеграф". У списку обидва прізвища стоять у називному відмінку, а коли підписуємо подарунок для конкретної людини, ставимо її ім’я та прізвище в давальний.

У давальному відмінку обидва імені змінюють форму: Олена стає Оленою лише в орудному, а в давальному має форму "Олені", Андрій – "Андрієві". Прізвище Олени зберігає форму "Коваль", а в прізвищі Андрія з’являється закінчення -ю; у давальному також нормативна форма "Ковалеві".

У чоловічого прізвища Коваль є ще одна форма давального відмінка – Ковалеві Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Різницю видно й у родовому відмінку: "подарунок для Олени Коваль" і "подарунок для Андрія Коваля". В орудному буде "з Оленою Коваль" і "з Андрієм Ковалем".

Як повідомляв "Телеграф", у звертанні до людини на ім’я Ілля правильно вживати форму "Ілле".