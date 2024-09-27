"Русский мир" не украшает: как сейчас выглядит звезда "Сватов" Добронравов

Вы удивитесь, когда увидите его

В России засветился известный российский актер, звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов. Его заметили на похоронах коллеги Романа Мадянова.

Соответствующие фото опубликовало российское издание РБК. На снимках заметно, что Добронравов знатно стал постарше.

Он явился на похороны к российскому актеру Роману Мадянову в темной одежде. Федор Добронравов выглядел сгорбленным и расстроенным.

"Телеграф" показывает для сравнения фото звезды сейчас и во время съемок в сериале "Сваты". Разница ощутима.

Федор Добронравов — позиция по войне в Украине

Стоит отметить, что Федор Добронравов приобрел большую популярность и в Украине благодаря популярному украинскому сериалу "Сваты". Из-за его политических заявлений и поддержки агрессивных действий России в отношении Украины отношение к Добронравову в Украине радикально изменилось. Актер еще до полномасштабного вторжения избрал пророссийскую позицию и оказался путинистом.

10 лет назад Добронравов дал интервью, в котором заявил, что Крым принадлежит России. Также актер сказал, что он поддерживает свою страну, но творческие люди должны быть вне политики. Добронравов назвал тогда аннексию Крыма "исторически справедливым и исправлением ошибки Хрущева ".

В том же году в июне 2014 года стало известно о том, что Добронравов стал инициатором драки с украинцами. Находясь в Таллинне во время съемок фильма "Конец прекрасной эпохи", актер в нетрезвом состоянии напал на двух граждан Украины. Украинская активистка Валентина Бардакова стала одной из них. В результате драки у нее был заломлен палец. Украинцы подошли к ним и спросили, зачем Говорухин подписал письмо в поддержку действий Путина в Крыму.

В ноябре 2017 СБУ запретила Добронравову въезд в Украину. Это произошло из-за того, что он посещал Крым после его аннексии Россией. Позже также Минкультуры внесло Федора в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Актер назвал это решение "глупым постановлением". Добронравов также внесен в "Миротворец".

Однако в 2022 году во время полномасштабного вторжения Добронравов посетил госпиталь, где лежали российские военнослужащие, чем поддержал геноцид украинцев. Актер улыбался и желал "пациентам" выздоровления. Он не только посетил раненых, но и выступил перед теми, кто совершает геноцид над украинцами.

В марте 2024 года стало известно, что Добронравов уходит со сцены и кино до 2025 года. Как оказалось, он испытывает большие проблемы со здоровьем. Подробностей он не раскрыл. Больше деталей о российском актере можно прочесть в материале "Телеграфа" по ссылке.

Добавим, что Федор Добронравов из сериала "Сваты" не единственный, кто поддерживает путинский режим и вторжение РФ в Украину. Ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядит коренная дончанка Татьяна Кравченко (Валюха) из "Сватов". Она благословляла россиян на убийства.