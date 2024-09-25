Удари по АЕС, кінець війни і не тільки. Головні заяви з виступу Зеленського в ООН

Глава держави говорив про погрози з боку Росії та про те, як має закінчитися війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив у середу, 25 вересня, на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй. У своїй промові він знову звернув увагу на загрозу російських ударів по українських атомних станціях, а також розкритикував пропозицію закінчити війну шляхом окупації територій.

"Телеграф" із посиланням на прес-службу Офісу президента публікує основні тези виступу глави держави в ООН.

Про удари по енергетиці

Зеленський зазначив, що Росія знищила в Україні всі теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій, а Володимир Путін хоче змусити Україну страждати і, зрештою, здатися. Водночас, Запорізька АЕС все ще перебуває під загрозою ядерного інциденту, тоді як Путін планує атаки на українські атомні станції.

Президент додав: будь-який удар по інфраструктурі АЕС України спричинить катастрофу, чого не можна допустити.

Про територіальні поступки з боку України

Коментуючи недавні заяви президента Чехії про закінчення війни з подальшою ймовірною окупацією частини України, Зеленський зазначив: це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, а й дає Путіну політичний простір для продовження агресії. Українці ніколи не змиряться з тим, що хтось у світі вважає, що замість нормального, мирного життя Україні можна нав’язувати жорстоке колоніальне минуле, наголосив глава держави.

Про Формулу миру

Володимир Зеленський обрушився зі звинуваченнями на деякі держави світу, які фактично не підтримали запропоновану Україною формулу закінчення війни. За словами президента України, деякі африканські країни запитують, яка для них користь у Формулі миру, але Зеленський повідомив, що вони не зможуть за рахунок України просувати свої інтереси.

Також президент України згадав про Китай та Бразилію.

"Коли китайсько-бразильський дует намагається перерости в хор голосів — з кимось в Європі, з кимось в Африці, говорячи щось альтернативне повному і справедливому миру, виникає питання — в чому полягає справжній інтерес?", — заявив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Кремлі заявили про "готовність ознайомитися з планом Зеленського", хоча серйозно поки що його там не сприймають.