Високопоставленого ГРУшника вбили у Підмосков’ї: що відомо (відео)
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Офіцер служив у ГРУ та брав участь у війні Росії проти України
У Московській області Росії невідомий розстріляв заступника начальника однієї з військових частин ЗС Росії Микиту Кленкова. Він загинув на місці, а його машину в момент вбивства було заведено.
Про це повідомили російські Telegram-канали. Це сталося у населеному пункті Меленки Сонячногірського міського округу. Машина продовжила рух після вбивства, доки не вперлася у паркан одного з приватних будинків.
Загалом у машину офіцера російської армії було випущено вісім куль. На момент загибелі Кленкову було 44 роки. Той, хто стріляв, втік з місця події, був оголошений план "Перехоплення".
Микита Кленков служив в одному з російських спеціальних підрозділів. За даними українського журналіста Дениса Казанського, службу він проходив у підрозділі Головного управління Генерального штабу російської армії, він же — Головне розвідувальне управління.
Також Кленков брав участь у війні Росії проти України. Нещодавно він повернувся додому з лінії фронту і мав знову їхати на війну. Російські Telegram-пабліки повідомляють, що офіцера розстріляли впритул.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сили оборони України ліквідували на фронті колишнього російського футболіста Тимура Осмоловського.