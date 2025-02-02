Маск звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї: згадав про коронавірус

Мільярдер згадав про коронавірус

Американський мільярдер та голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) США Ілон Маск звинуватив USAID у допомозі з дослідженням "біологічної зброї". Так він назвав інфекцію COVID-19.

Про це він написав у своєму профілі в соцмережі X. Йдеться про допомогу некомерційній організації EcoHealth Alliance.

"Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ваші податкові гроші, фінансувало дослідження біологічної зброї, включаючи COVID-19, внаслідок яких загинули мільйони людей?", — написав він.

Його слова є відповіддю на повідомлення користувача мережі Kanekoa The Great, який розповів про те, що кошти USAID виділялися на EcoHealth Alliance. Ця організація допомагала з дослідженнями коронавірусу в лабораторії Уханя, звідки стався перший витік вірусу. Втім, він також називає цифру фінансування у 53 мільйони доларів, хоча цьому немає підтверджень у відкритих джерелах.

Крім того, користувач стверджує, що USAID нібито тісно пов’язаний з ЦРУ і брав участь в організації "держпереворотів" у низці країн, згадуючи в цьому контексті й Україну. Він також звинувачує ЦРУ у навмисному приховуванні інформації про походження COVID-19, нібито через свою роль у фінансуванні досліджень через USAID, хоча немає жодних документів, які б могли це підтвердити.

Що це за програма?

Згаданий епізод стосується програми PREDICT, яка працювала з 2009 до 2019 року. Метою програми було виявлення потенційно небезпечних вірусів, які можуть становити загрозу для людства та знайти методи їм протистояти. В рамках цієї програми було виявлено близько 1200 нових вірусів, серед яких понад 160 коронавірусів.

Варто зазначити, що через зв’язки EcoHealth Alliance та лабораторії в Ухані у Вашингтоні та з 2022 року вимагали припинити фінансування організації. Однак варто зазначити, що ця ініціатива виходила від республіканців, які є соратниками нинішнього президента Дональда Трампа.

Як відомо, під час першої каденції Трамп неодноразово заявляв, що коронавірус Sars-CoV-2, який призвів до пандемії, мав штучне походження, а його поширення пов’язане із витоком вірусу з лабораторії Уханя. 2020 року він навіть відкрито звинувачував Пекін у приховуванні інформації.

Під час каденції Джо Байдена риторика США стала більш стриманою. Однак у 2023-2024 роках республіканці розпочали активне розслідування діяльності EcoHealth Alliance, а пізніше Конгрес навіть ухвалив закон, що вимагає розсекретити всю інформацію щодо походження коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, Маск уже встиг розкритикувати проєкт Stargate, який має зайнятися розвитком інфраструктури штучного інтелекту у США. Цю програму активно підтримує Трамп.