Переговори з Путіним, зустріч із Трампом та "дешеві" гарантії: головне з інтерв’ю Зеленського для AP

Глава держави заявив про небажання Росії брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю агентству Associated Press, у якому відповів на важливі питання. Зокрема, глава держави говорив про війну в Україні, переговори Росії та США, ідею Емманюеля Макрона про війська, гарантії безпеки та багато іншого.

"Телеграф" зібрав головні тези цього інтерв’ю. Зазначимо, що Зеленський заявив про небажання Росії брати участь у переговорах щодо припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль розцінює як програш у той час, коли його війська мають перевагу на полі бою.

Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів

Український лідер зазначив, що президент США Дональд Трамп здатний посадити главу РФ Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями.

"Я думаю, що це найближчі й найважливіші кроки", — сказав він в інтерв’ю.

"Дешеві" гарантії безпеки

Зеленський наголосив, що повноцінне членство України в НАТО, проти якого активно виступає Росія, є "найдешевшим" варіантом для союзників Києва. І це буде сигналом, що саме США, а не Росія, вирішуватимуть "кому бути в НАТО, а кому ні".

"Я справді вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх", — сказав Зеленський.

"Говорити про Україну без України — це небезпечно"

Після коментарів Трампа про те, що американські та російські офіційні особи "вже говорять" про припинення війни, Зеленський заявив таке:

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас — це небезпечно для всіх", — заявив Зеленський.

Він сказав, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці обговорення відбуваються на "загальному рівні", і він вважає, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних угод.

"Нам потрібно більше працювати над цим", — сказав він, додавши, що цілком зрозуміло, що в перші тижні після своєї інавгурації Трамп був зосереджений на внутрішніх проблемах.

"Рубіо має приїхати до України, щоб побачити, що зробила Росія"

Глава держави вважає, що держсекретареві США Марко Рубіо необхідно відвідати Україну для усвідомлення злочинів, які вчинила Росія. Таким чином, Зеленський відреагував на заяву Рубіо про те, що війна повертає країну на 100 років тому.

"Рубіо має приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія. Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми", — наголосив Зеленський.

Зустріч із Трампом

Зеленський сказав, що у першій телефонній розмові з Трампом під час президентської кампанії вони домовилися, що якщо Трамп переможе, вони зустрінуться, щоб обговорити кроки, необхідні для припинення війни.

"Я вважаю, що перш за все ми маємо провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть всі в Європі", — сказав президент.

Розміщення військ країн Європи в Україні

Україна зацікавлена ініціатива президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості розміщення військ країн чи країни Європи для запобігання новій агресії з боку РФ.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як щодо гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки", — сказав він. "Цього недостатньо".

Зеленський додав: "Уявіть, є контингент. Питання в тому, хто головний? Що вони робитимуть, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, атака з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони робитимуть?".

На запитання, чи він запитував безпосередньо Макрона, він посміхнувся і сказав: "Ми все ще знаходимося в процесі цього діалогу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський дав велике інтерв’ю телеканалу Fox News, в якому висловився про війну в Україні, допомогу США, Трамп і Путін.