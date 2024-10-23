У Казані ухвалили декларацію БРІКС. Що про неї відомо

Глави країн-учасниць об’єднання ухвалили спільну декларацію

У Казані, де з 22 по 24 жовтня відбувається 16-й саміт організації БРІКС, затвердили спільну декларацію.

Про це повідомили російські медіа. На розширеному засіданні саміту організації виступив Володимир Путін. Він заявив, що йдеться про підсумкову декларацію, де містяться загальні оцінки стану справ у світі, підсумовано результати російського головування в БРІКС, визначено орієнтири взаємодії на довгострокову перспективу

Також Путін заявив, що Росія пропонує відкрити зернову біржу БРІКС для формування "справедливих та передбачуваних" цінових індикаторів на цю сировину.

БРІКС – міжнародна організація, яка була створена у 2009 році. Її членами є Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Надалі до БРІКС приєдналися Єгипет, Іран, Об’єднані Арабські Емірати та Ефіопія.

Нагадаємо, Володимир Путін провів на полях саміту зустрічі з диктатором Китаю Сі Цзіньпіном, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Окрім них серед гостей саміту були такі політики, як генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, "міністр торгівлі" афганських талібів Нуруддін Азізі, віце-прем’єр-міністр Сербії Александар Вулін та президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще на початку вересня стало відомо, що Туреччина планує подати заявку на приєднання до БРІКС.