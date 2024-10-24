Головні заяви Путіна з БРІКС: що сказав про Україну

Путін відкрито підтримав Палестину та порівняв війну на Близькому Сході з ситуацією в Україні

У четвер, 24 жовтня, в Росії відбувся третій день саміту БРІКС, на якому лідер РФ Володимир Путін та кілька учасників зробили низку гучних заяв. У них вони не оминули й війну в Україні.

"Телеграф" зібрав головні заяви Путіна, у яких він вкотре звинуватив Україну у початку вторгнення та утисканні російськомовних. Не забув понарікати і на санкції Заходу.

Що говорив Путін на саміті БРІКС

За його словами, Україна створювала і створює загрозу для Росії та її безпеки, тому "війна вимушена міра". Однією з причин повномасштабного вторгнення він назвав "використання нездорових методів".

"Зараз і взагалі не приховують мети завдати нашій країні стратегічної поразки. Просто скажу, що це ілюзорні розрахунки", – наполягає президент РФ.

До того ж Путін порівняв війни на Ближньому Сході з ситуацією в Україні. Він наголосив, що Росія завжди виступає проти будь-яких терористичних дій. Тому країна прагне зробити свій внесок у примирення Палестини та Ізраїлю.

"Виправлення історичної несправедливості стосовно палестинського народу може дати гарантію миру Близькому Сході. Доки це питання не вирішене порочне коло насильства розірвати не вдасться", — сказав Путін.

Він також додав, що без виправлення історичної несправедливості на будь-яких територіях відновити мир неможливо.

Не оминув Путін і світової політики, наголосивши, що до Ради безпеки ООН мають входити усі африканські країни, що і до БРІКС.

"Росія робить серйозний внесок у забезпечення світової продовольчої та енергетичної безпеки. Але перехід до справедливого світоустрою йде непросто, цьому процесу намагаються перешкодити", — додав лідер РФ, натякаючи на санкції Заходу.

Окрім Путіна, виділився своєю заявою і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, треба зробити так, щоб "реальні важелі впливу перейшли до рук прогресивної світової більшості".

Він наголосив, що Білорусь у рамках об'єднання може "відіграти певну роль" в усіх потрібних сферах.

"Мінськ підтверджує повну готовність до повноправного членства", — резюмував Лукашенко.

Зауважимо, що під час засідання Путін не зміг вимовити прізвище та ім'я президента Туреччини Реджепа Ердогана, сказавши: "Слово президенту Ерджогану".

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський жорстко проїхався по ООН і саміту БРІКС.