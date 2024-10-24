"Віддавили копито": Лавров і Путін осоромилися на саміті БРІКС, в мережі істерика (відео)

Мережа вже переповнюють жарти

Під час саміту БРІКС, який проходить у Казані, міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову настали на ногу. При цьому вибачатися перед ним ніхто й не подумав.

Відповідне відео було опубліковано у російських пабликах. У мережі вже встигли посміятися з інциденту.

Багато хто звернув увагу на реакцію самого Лаврова. Він не зміг стримати емоцій, коли зрозумів, що сталося.

У той же час, помічник президента Росії Юрій Ушаков, який сидів поруч із ним, глянув на Лаврова і посміявся.

Реакція мережі

Деякі користувачі мережі спробували припустити, що пошепки сказав Лавров, коли йому настали на ногу.

Також зазначимо, що сам російський президент Володимир Путін також зганьбився на саміті БРІКС. Під час надання слова президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, він не зміг правильно вимовити прізвище та ім’я.

У коментарях вже також встигли висміяти нову ганьбу Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий путініст осоромився з привітанням з Днем ВДВ. У мережі почалася істерика, а сам він поспішив виправдатися.