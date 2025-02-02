Мали тільки обрані? В Україні продають раритетну педальну машинку з СРСР за 150 тис. грн

Автомобілі були справжнім символом радянського дитинства та предметом нескінченних мрій малечі

У Дніпрі продається раритетна педальна машинка з радянської епохи — металевий автомобіль-іграшка. Він був мрією багатьох дітей СРСР.

Про це йдеться на одному з сайтів купівлі-продажу. Автор зазначає, що попри солідний вік, транспортний засіб повністю на ходу та зберіг всі механічні властивості.

Корпус виконаний з металу за технологіями того часу. Звісно, роки залишили свій слід — присутні помітні тріщини та іржа на поверхні. Втім, це лише додає автентичності цьому витвору радянської промисловості.

Власник оцінив раритетну іграшку в 150 000 гривень. Попри те, що ціна може здатися високою, подібні екземпляри мають попит серед колекціонерів радянської атрибутики та ентузіастів, які цінують історичну значимість таких речей.

Що цікаво, ціна іграшки дорівнює справжньому автомобілю. Його можна придбати за такі самі гроші.

Тому, ви можете перевірити свої старі, можливо серед них зʼявиться такий автомобіль, який можна продати за шалені гроші. А також звільнитись від старих речей.

Педальні автомобілі — що відомо

Педальні автомобілі були справжнім символом радянського дитинства та предметом нескінченних мрій малечі. Ці металеві машини виконували не тільки розважливу функцію — вони були власним статусним символом, хоча дозволити собі таку іграшку могла далеко не кожна родина.

Головною особливістю цих машинок був педальний механізм, який схожий на велосипедний — дитина крутила педалі і автомобіль рухався вперед. Це розвивало у дітей фізичну активність, координацію рухів та давало перше відчуття "водіння". Багато хто з власників таких машинок відчуває себе справжнім водієм, наслідуючи своїх батьків.

У той час, коли інші діти бачили іграшки простими дерев'яними, педальний автомобіль був справжньою розкішшю. Ціна такої іграшки була досить високою для середньостатистичної радянської сім'ї, тому часто їх купували "на вірність" або для кількох дітей одразу. Щасливі власники педальних машинок часто ставали центром уваги у дворі, а покататися на такому транспорті вишиковувалася ціла черга дітлахів.

Зверніть увагу, що ці іграшки були досить якісно виготовлені, що часто передавалися у спадок від старших дітей до молодших, і між останніми поколіннями, що пояснює їхню появу на сучасному ринку антикваріату.

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