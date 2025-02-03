Церковне свято 3 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не призвати лихо

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна носити чорну річ і брати в борг

Цього понеділка, 3 лютого, православна та греко-католицька церква щорічно вшановує пам’ять Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці, які зустріли немовля Ісуса на 40-й день після його народження. Двох святих шанують після Стрітення Господнього 2025.

Згідно з переказами, коли Діва Марія та Йосип Обручник принесли Ісуса до Єрусалимського храму, Симеон та Анна першими впізнали у ньому Месію, Спасителя світу. Вони є безпосередніми учасниками біблійних подій.

У цей день християни звертаються до Симеона та Анни з молитвами про здоров’я новонароджених, оскільки ці святі заступаються за немовлят.

Традиції та прикмети 3 лютого

У минулі часи наші пращури 3 лютого збиралися за сімейним столом, на якому обов’язковою стравою була соломаха. Це каша з киселю, яка готувалася на основі пшоняного, житнього або ячмінного борошна. Для надання смаку її заправляли олією, доповнювали салом, часником та різними травами.

Соломаха – кисільна каша наших пращурів. Фото: shuba.life

Якщо уночі випав іній, то вдень буде холодно.

Велика кількість снігу випала – літо буде дощовим.

Гучно цвірінькають горобці — до швидкого настання весни.

Що не можна робити 3 лютого

Одягати чорний колір — це може призвести до біди.

Просити в борг — можна притягнути чужі неприємності.

Підіймати упущені кимось гроші — чужі фінанси принесуть руйнування.

Робити перестановку вдома — життя домочадців буде безладним.

Свята та події 3 лютого

Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою

Міжнародний день ніжності

Всесвітній день вільного кохання

День морквяного торта

День золотистого ретрівера

У кого іменини 3 лютого

Сьогодні іменини святкує Михайло, Анна, Микола, Роман, Адріан та Павло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода у лютому 2025 року.