Церковне свято 3 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не призвати лихо
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна носити чорну річ і брати в борг
Цього понеділка, 3 лютого, православна та греко-католицька церква щорічно вшановує пам’ять Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці, які зустріли немовля Ісуса на 40-й день після його народження. Двох святих шанують після Стрітення Господнього 2025.
Згідно з переказами, коли Діва Марія та Йосип Обручник принесли Ісуса до Єрусалимського храму, Симеон та Анна першими впізнали у ньому Месію, Спасителя світу. Вони є безпосередніми учасниками біблійних подій.
У цей день християни звертаються до Симеона та Анни з молитвами про здоров’я новонароджених, оскільки ці святі заступаються за немовлят.
Традиції та прикмети 3 лютого
У минулі часи наші пращури 3 лютого збиралися за сімейним столом, на якому обов’язковою стравою була соломаха. Це каша з киселю, яка готувалася на основі пшоняного, житнього або ячмінного борошна. Для надання смаку її заправляли олією, доповнювали салом, часником та різними травами.
- Якщо уночі випав іній, то вдень буде холодно.
- Велика кількість снігу випала – літо буде дощовим.
- Гучно цвірінькають горобці — до швидкого настання весни.
Що не можна робити 3 лютого
- Одягати чорний колір — це може призвести до біди.
- Просити в борг — можна притягнути чужі неприємності.
- Підіймати упущені кимось гроші — чужі фінанси принесуть руйнування.
- Робити перестановку вдома — життя домочадців буде безладним.
Свята та події 3 лютого
- Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою
- Міжнародний день ніжності
- Всесвітній день вільного кохання
- День морквяного торта
- День золотистого ретрівера
У кого іменини 3 лютого
Сьогодні іменини святкує Михайло, Анна, Микола, Роман, Адріан та Павло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода у лютому 2025 року.