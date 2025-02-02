Не до 18 років: колишній радник Залужного розповів, навіщо Україні знижувати вік мобілізації

Україні доведеться готувати резерви

Україні швидше за все доведеться знижувати мобілізаційний вік. Однак мова не йтиме про 18 років.

Про це розповів генерал-майор, консультант колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного Віктор Назаров в інтерв’ю ВВС. За його словами, також не йдеться про підготовку військовослужбовців для ведення бойових дій.

"Я не підтримую цю тезу, що потрібно мобілізувати з 18 років, як нам тут партнери дорікають. А принаймні з 21 року, мабуть, це нам доведеться робити", — сказав він.

Назаров додав, що Україні мобілізація молоді буде потрібна для підготовки майбутніх резервів, а не для ведення бойових дій.

Крім того, він не погоджується з думкою, що Україна не впорається без посилення мобілізації та вважає, що зупинити російський наступ допоможе потрібна кількість засобів вогневого ураження.

При цьому генерал додав, що росіяни можуть підтримувати поточні темпи наступу ще тривалий час, оскільки вони ще мають можливість набирати людей і вербувати найманців в інших країнах.

За його словами, Росія змогла використати свої значні ресурси та перевести економіку на військові рейки. Крім того, Назаров зазначив, що росіяни не дбають про втрати, оскільки для них ця тема не є предметом політичних дискусій та звинувачень.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно президент Володимир Зеленський відповів на заклики зменшити мобілізаційний вік в Україні до 18 років. За його словами, спочатку потрібно забезпечити наявні війська технікою та озброєнням.