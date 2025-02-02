"Арсенал" жорстко потролив Голанда (відео)

Городяни зазнали нищівної поразки, проте найбільше від Канонірів дісталося норвежцю

У неділю, 2 лютого, "Арсенал" зустрівся з "Манчестер Сіті" у рамках центрального матчу 24-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). МС та Гвардіола переживають невдалий відрізок у сезоні, хоча команді вдалося пробитися у плей-оф Ліги чемпіонів.

Зустріч, що проходила в Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершилася нищівною перемогою Канонірів із рахунком 5:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час матчу гравці "Арсеналу" глузували з форварда гостей Ерлінга Голанда. Наприклад, "Пушкарі" забили швидкий гол у ворота МС і Габріел почав активно святкувати взяття воріт перед норвежцем.

Потім Майлз Луїс-Скеллі відсвяткував гол у ворота Городян у стилі Ерлінга, прийнявши позу для медитації. У вересні під час суперечки з гравцями норвежець звернувся до Майлза зі словами: "Та хто ти, б**дь, такий?"

Жирну крапку у тролінгу Голанда поставив сам "Арсенал". Після перемоги на стадіоні включили пісню Humble ("Скромний") Кендріка Ламара.

Річ у тому, що у вересні 2024 року норвежець став учасником суперечки з Канонірами. Після гри, яка завершилася з рахунком 2:2, Ерлінг підійшов до головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети й сказав йому "бути скромнішим", ляснувши наставника по плечу.

Відеоогляд матчу "Арсенал" — "Ман Сіті"

Раніше повідомлялося, що Гвардіола розлучився з дружиною Крістіною Серрою. Додамо, що у 2024 році Хосеп повторив жест Жозе Моурінью, а португалець підколов іспанця.