Росіяни не мають наміру закінчувати війну: аналітики вказали на чітку ознаку

У росіян є довгострокові плани

Російське військове керівництво продовжує будувати довгострокові плани щодо війни в Україні. Це свідчить про те, що закінчувати війну вони найближчим часом не збираються.

Це випливає з даних Інституту вивчення війни (ISW), пише Newsweek. Зокрема росіяни мають плани щодо оточення та захоплення міста Куп’янськ у Харківській області.

"Оцінка того, що Москва планує серію повільних, але впевнених наступів, передбачає, що Путін не поспішає закінчувати війну, попри заявлену новою адміністрацією Трампа терміновість якнайшвидшого врегулювання конфлікту", — йдеться у матеріалі.

За даними ISW, росіяни використовують тактику захоплення Авдіївки в лютому 2024 як зразок для своїх подальших операцій. За тим же принципом — із повільним обходом прифронтових міст — були окуповані Вугледар та Велика Новосілка.

Однак якщо у планах росіян є захоплення Куп’янська, то це триватиме тривалий час. За оцінкою ISW, це піде від шести до дев’яти місяців.

"Російське командування, ймовірно, діє, виходячи із припущення чи безпосереднього знання того, що президент Росії Володимир Путін не має наміру припиняти війну в Україні в найближчому майбутньому", — кажуть аналітики.

Тим самим вони переконані, що Путін навряд чи піде на переговори незалежно від того, що скаже Трамп.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.