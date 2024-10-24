Зеленський жорстко проїхався по ООН і саміту БРІКС (відео)

Глава держави звернувся, зокрема, до "міжнародної бюрократії" та політичних лідерів

У Міжнародний День Організації Об’єднаних Націй президент України Володимир Зеленський нагадав, що він проходить у всьому світі, а не десь у російській Казані. Саме там зараз проводиться саміт БРІКС.

Заяву про це глава держави в четвер, 24 жовтня, зробив на третьому парламентському саміті Кримської платформи. Він звертався зокрема до "міжнародної бюрократії" та політичних лідерів.

"Хотілося б нагадати "міжнародній бюрократії" та політичним лідерам, що сьогодні день ООН у всьому світі, а не десь у Казані", — сказав Зеленський.

Президент сказав, що цілі, заради яких було створено Організацію об’єднаних націй, захищають такі формати як Кримська платформа чи саміти Організації, а не Рада безпеки чи функціонери ООН.

"Сьогодні у Міжнародний день ООН особливо слід сказати (після реалізації Плану перемоги ми побачимо відновлені принципи Статуту ООН — ІФ-У). Сказати тоді, коли мету, заради якої створено ООН, захищають не радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як саміт ООН" — сказав Зеленський.

Варто зазначити, що Міністерство закордонних справ України розкритикувало візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до Казані. Там нагадали, що Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт світу у Швейцарії 15-16 червня.

23 жовтня генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш прибув до російської Казані, щоб відвідати саміт країн-членів БРІКС. Його зустріли в аеропорту голова Держради Татарстану Фарід Мухаметшин та мер Казані Ільсур Метшин.

Там же він спробував російський коровай і татарський чак-чак.

До цього представник Гутерреша Фархан Хак сказав, що у четвер, 24 жовтня, генсек зустрінеться на саміті з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні.

"Генсек підтвердить свою добре відому позицію щодо війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН. Він продовжить докладати зусиль щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, що є виключно важливим для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки" — сказав Хак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що просив Путін у Сі Цзіньпіна за зачиненими дверима БРІКС.