Глави Росії, Китаю та Індії зробили заяви на саміті БРІКС

У російській Казані відбувається саміт БРІКС, де беруть участь Росія, Китай, Бразилія та країни Глобального Півдня. Лідери країн-членів організації ухвалили відповідну декларацію та зробили спільні заяви.

Про це повідомляють російські медіа. Російський "президент" Володимир Путін заявив, що у майбутньому планується поширити цю декларацію в Організації об’єднаних націй.

Путін вважає, що країни-члени БРІКС є "країнами світової більшості", а США "використовують долар як зброю".

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий розширювати співпрацю з іншими БРІКС, зокрема, в освоєнні ресурсів. Він зазначив, що світ має врахувати інтереси країн Глобального півдня і що потрібно не допустити ескалації українського "конфлікту", а насправді війни Росії проти України.

Нарендра Моді заявив, що Індія готова нові країни як країни-партнери БРІКС. У той же час, потрібно поважати думку всіх країн, вважає прем’єр-міністр Індії. Президент Ірану Масуд Пезешкіан вважає, що зараз необхідно активізувати відмову світової економіки від долара та впроваджувати нові платіжні механізми, у тому числі за участю валют членів БРІКС.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, заяви глави КНР на саміті БРІКС у Казані є спробою дозволити Росії далі руйнувати Україну. Про це заявив відомий військовий аналітик Ігаль Левін.