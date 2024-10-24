Путін презентував "валюту БРІКС", але вона не сподобалася навіть його поплічникам (фото)

Нова "валюта БРІКС" не замінить долар чи євро

Під час щорічного саміту БРІКС президент Росії Володимир Путін презентував нову єдину валюту з однойменною назвою. Проте не усім учасникам вона сподобалась, та й загалом ця ідея у світі вважається провальною.

Як пишуть росЗМІ, під час саміту Путін презентував усім членам БРІКС їх нову єдину валюту, яка має замінити євро чи долар. Проте навіть голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна не в захваті від цієї купюри.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що "банкноту БРІКС" надрукував "хтось із наших — чи то з Торгово-промислової палати, чи ще хтось", і вона символізує "спільну роботу, яка ведеться в рамках БРІКС".

Проте на думку кількох експертів "нова міжнародна валюта" лише сувенір по суті. Так, за словами журналіста і військового Петра Шуклінова, ця банкнота потрібна тільки Путіну та РФ, на яких накладені санкції. А іншим членам БРІКС — ні, адже вони цілком можуть використовувати євро чи долар.

"Будь-які рухи в створенні системи, яка має обійти обмеження існуючої банківської моделі, напряму загрожують санкціями цим країнам. Адже хоч так, хоч так — це буде фактичний обхід санкцій, накладених з боку іншої половини світу — Європи, США, Японії, Канади, Австралії, Великої Британії та інших", — каже журналіст.

Шуклінов наголошує, що тут учасники БРІКС та партнери РФ хочуть всидіти на двох стільцях, бо готові торгувати з Путіним новою валютою, але не відмовитись від долара.

Цю ж думку поділяє і російський опозиційного журналіста Ігор Яковенко, передає "24 канал", адже по суті створення "єдиної валюти БРІКС" просто неможливе. Ще навіть до саміту було зрозуміло, що ця ідея провальна, тому учасники і не сприйняли її серйозно.

До того ж, Яковенко нагадує, що винайти єдину альтернативну валюту, це не просто створити назву та декларацію. Це довготривала кропітка робота, яка займає десятиліть. Наприклад, так було з євро, яке створено на основі уніфікації банківських систем країн Європи.

Водночас до БРІКС входять і арабські країни, у яких банківська система кардинально відрізняється від РФ, і створити з ними нову валюту нереально. За словами журналіста, усі це розуміють, тому ця ідея зачахла ще до початку саміту БРІКС.

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