Носить відьомські образи та читає лекції у школах: де зараз колаборантка Поклонська та як вона виглядає

Кримська "няш-мяш" Поклонська продовжує називати себе українкою

Наталія Поклонська — відома особа в українському медіапросторі. Вона була прокурором Криму ще до анексії півострова Росією, а потім стала колаборанткою та почала співпрацювати з окупаційною владою. За свою милу зовнішність Поклонська отримала прізвисько "кримська няш-мяш".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про діяльність Наталії Поклонської та як вона тепер виглядає.

Наталія Поклонська — що про неї відомо

Наталія Поклонська — відома колаборантка, яка підтримала анексію Криму Росією у 2014 році та пішла на співпрацю з окупаційною владою. Після так званої "кримської весни" Поклонська отримувала різні посади в органах прокуратури — була головним прокурором окупованого Криму, була обрана депутатом до російської Держдуми, їздила послом РФ у Кабо-Верде, працювала заступником голови Росспівробітництва, була магістром міжнародних справ МЗС Росії.

Наразі Наталія Поклонська є радником генерального прокурора Росії. Вона отримала цю посаду у червні 2022 року. Також "кримська няш-мяш" є членом фракції "Єдина Росія". І продовжує нести в маси російські наративи, зокрема через свій телеграм-канал.

Наталія Поклонська зараз – як вона виглядає

Окрім своєї прокурорської діяльності в Росії, Наталія Поклонська веде свій особистий телеграм-канал, у якому майже 30 тисяч підписників. І публікує вона там вельми специфічні та езотеричні пости, а також свої фото та відео. Так, нещодавно прокурорка опублікувала фото та відео у вишиванці, а також у відьомському образі з характерним макіяжем. Виглядає вона при цьому дуже дивно.

До речі, про езотерику. Поклонська у 2024 році випустила книгу "Думки вголос", у жанрі філософії та езотерики. І цитати із цієї книги вона також публікує у своєму телеграм-каналі.

Варто зазначити, що у вересні 2024 року Наталія Поклонська завітала до окупованої частини Херсонської області. Там вона прийшла до школи та прочитала лекцію школярам під назвою "Розмови про важливе". До регіону її запросив так званий "сенатор" Ігор Кастюкевич. Раніше у березні 2024 року Поклонська виступала перед студентами Московської фінансово-юридичної академії. Вона читала їм лекцію на тему 10-річчя "кримської весни".

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