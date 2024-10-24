Донецька фазенда Януковича: як виглядає будинок президента-втікача і чи живе там хтось (фото, відео)

Свого часу будинок Януковича біля Донецька був під посиленою охороною

Віктор Янукович — колишній президент України, який прославився любов’ю до розкішного життя. Усі українці були вражені, коли розкрився особняк Януковича у Межигір’ї. Однак не всі знають, як виглядає фазенда екс-президента в окупованому Донецьку.

"Телеграф" розповість, де знаходиться маєток родини Януковича в Донецьку, як він виглядає і чи там хтось живе.

Фазенда Януковича на окупованій території

У мережі є інформація, що маєток родини Януковича був розташований у селищі Друге Калінкіне на околицях Донецька на вулиці Райніса. Вона займала одразу чотири адреси та жила в ньому не лише дружина Януковича Людмила, а й їхні сини зі своїми сім’ями. Так було до російської окупації.

У 2021 році з’явилося свіже відео з вулиці, на якій розташована ділянка Януковича. Там можна помітити величезні паркани та порожній пост охорони. Невідомо, чи зараз хтось живе в цьому будинку. Блогер, який зняв відео на вулиці, вважає, що будинок порожній, а охорони там немає. Хоча й звернув увагу на те, що відеоспостереження території там є. Також він зазначив, що якщо раніше до цього будинку не можна було підійти і за кілометр, тому що охорона зупиняла, то зараз вони приїхали під паркан і ніхто їм не заважав.

Як розповідають місцеві жителі, навіть коли Янукович був при владі в Україні, він рідко з’являвся у цьому будинку. Там більшу частину часу жила його дружина та діти. А коли все-таки приїжджав, то чи не все селище стояло на вухах, а вулиці були перекриті поліцією.

Згідно з інтернет-картками, на території маєтку Януковича розмістилися особняки членів сім’ї, а також спорткомплекс та господарські будівлі. Тильною стороною маєток примикає до розплідника донецького ботанічного саду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя старшого сина Януковича, який одержав російське громадянство. Одного із синів він назвав на честь батька.