Народжувала сина, поки Попов був у Києві: як виглядає син Скабеєвої та скільки йому років

Пропагандисти рідко показують сина в соцмережах, проте є кілька кадрів з ним

Ольга Скабеєва та Євген Попов — відомі не лише у Росії, а й в Україні пропагандисти. Вони стали гучним і мерзенним рупором кремлівської пропаганди, розпалюючи ненависть росіян до українців та інших народів світу. Як виявилося, сімейна пара пропагандистів має єдиного сина, якого вони приховують від публіки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає син Попова та Скабеєвої, скільки йому років і що про нього відомо.

Син Скабеєвої та Попова Захар — що про нього відомо

Про особисте життя Скабеєвої мало що відомо, проте є інформація про те, що шлюб із колегою-пропагандистом Поповим став для неї другим, як і для нього. Вони познайомилися на роботі і почали разом вести пропагандистську програму "60 хвилин" на державному російському телебаченні.

У 2014 році у пари народився первісток — син Захар, зараз йому близько 10 років. Як писали російські ЗМІ, коли Скабеєва народжувала сина, її чоловік Попов був у відрядженні в Києві. Проте встиг повернутися до Москви, щоб зустріти дружину з пологового будинку.

Відомо, що через зайнятість батьків-пропагандистів, Захар багато часу проводить у батьків Скабеєвої у Волзькому. Однак у вихідні вони забирають його до себе до Москви.

Скабеєва і Попов рідко показують фото із сином у соцмережах, проте кілька кадрів із Захаром все ж таки є в мережі. Так, 2022 року пропагандистка Скабеєва показувала в мережі, що водила сина до кінотеатру. Також вона показувала у соцмережах кадри різдвяних канікул із сином.

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