В Росії перемозі Трампа радіють не всі, а Путін включив "мовчуна": добірка реакцій

Гучної офіційної позиції в РФ поки немає, як і привітань

Дональд Трамп починає своє ефектне повернення у президентське крісло. Невдовзі після оголошення попередніх підсумків президентських виборів його поспішили привітати світові лідери — від президента Франції до президента Конго. Президент України Володимир Зеленський був одним з перших.

Однак у кабінетах Кремля зберігається підозріла тиша — Володимир Путін не вітав Трампа, а військкори та лідери думок висловлюють бурхливу реакцію. "Телеграф" зібрав реакцію росіян, яка відрізняється.

Де офіційна позиція?

Ряд російських Телеграм-каналів поширив загадкове повідомлення "Верстки", мовляв, Путін і Медведєв все ж привітали Трампа з перемогою на виборах, але "через знайомих" у міністерстві закордонних справ Росії. І на цьому все.

Офіційно спочатку з’явилася саме заява МЗС РФ. Там сказали, мовляв, Москва не має ілюзій щодо Трампа, проте Росія працюватиме з новою адміністрацією США, "жорстко обстоюючи свої інтереси". Така ж фраза про "жорстке обстоювання інтересів" пролунала від депутата держдуми Федеральних зборів Леоніда Слуцького.

Водночас зазначимо, що Путін досить часто обирає роль "мовчуна": у 2019 він не вітав Зеленського, у липні 2024 року російський диктатор не привітав Ангелу Меркель з ювілеєм попри відповідні очікування, днями Кремль взагалі не визнав Маю Санду президенткою Молдови.

Готуються гордо відкидати угоду Трампа

Одіозний депутат держдуми РФ та чоловік пропагандистки Ольги Скабєєвої Євген Попов вже почав розмірковувати про майбутнє. Попов написав, що Трамп "ще до січня запропонує Росії явно невигідну угоду щодо України, яку росіяни, звичайно, відкинуть".

"Дональд розведе руками і, у властивій йому манері, оголосить про небувалий за розміром пакет допомоги режиму Зеленського і про зняття всіх обмежень по ракетах. Це також нічого не змінить. Але затягне процес урегулювання", — написав Попов.

Радіють перемозі Трампа

Оптимістично перемогу Дональда Трампа сприйняв не менш одіозний автор російського пропагандистського телеграм-каналу Alex Parker Returns. Тут ми бачимо багато постів із очікуванням перемовин Трампа й Путіна, репости постів Маска про припинення допомоги Україні та зловтішання над Камалою Гарріс:

Мєдвєдєв передбачив досягнення цілей "СВО"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що "мету СВО буде досягнуто".

Водночас у своєму Telegram Медведєв згадав про "антиросійський консенсус на Капітолійському пагорбі". Єдине, на що сподівається Мєдвєдєв — на "впертість Трампа" та те, що він протистоятиме цьому консенсусові.

Бояться початку ядерних перегонів

Російський пропагандист та військкор "Комсомольської правди" Олександр Коц остерігається, що Трамп може розпочати нові перегони ядерних озброєнь.

"У 2026-му дія подовженого СНО-ІІІ (договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, — ред.) спливає. А Трамп залишиться у президентському кріслі до 2028 року (якщо з ним не станеться нічого поганого, звичайно). І виникає резонне питання – яке рішення ухвалить американський лідер. Як би під кінець десятиліття не розпочалися нові перегони ядерних озброєнь", — пише Коц.

Помовчати і день не казати нісенітниць, — Дугін

Кремлівський ідеолог Олександр Дугін завбачливо каже, що росіянам потрібно добу витримати мовчанку — будь-яка нісенітниця, яка зараз буде сказана в Росії про Трампа, буде перекладена і донесена до нової влади "ворогами". Але його це не стосується, тому ось продовження:

перемогу Трампа можна розцінювати як перемогу традиційних цінностей, які підтримує РФ,

"перемога Трампа та Венса це і наша перемога",

раніше традиційні цінності перемогли і в Грузії, бо не можна нав’язувати ліберальні цінності.

перемога Трампа не означає, що відносини Москви та Вашингтона почнуть тепліти.

"Нам все одно доведеться відвойовувати всю Україну цілком, і іншого виходу ми не маємо".

Раніше "Телеграф" розповідав, що майбутня підтримка США в боротьбі України з російським вторгненням є однією з найбільших загадок у зовнішній політиці Трампа. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою. За його словами, підхід нового президента може наблизити мир в України.