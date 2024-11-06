Імпульсивність і суперечливість в одній особі: хто Трамп за знаком Зодіаку і як це впливає на його характер

Основні риси його характеру включають енергійність, мінливість та бажання бути в центрі уваги

Республіканець Дональд Трамп, який назвав себе обраним президентом США та станцював переможний танець, давно зарекомендував себе як людина, схильна до сміливих, часом навіть ексцентричних вчинків. Його поведінка та рішення безпосередньо пов’язані з характерними рисами його знака зодіаку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто Дональд Трамп по гороскопу. Також ми довідалися, якими якостями виділяються представники цього зодіакального кола.

Хто Дональд Трамп за знаком Зодіаку?

Американський політик народився 14 червня 1946 року під знаком Близнюки. Це повітряний знак зодіаку, що символізує подвійну фігуру, яка відображає здатність до змін та багатогранності.

Люди, народжені під цим знаком, як правило, мають яскраво виражену двоїстість: вони можуть бути привабливими та доброзичливими, але разом з тим непередбачуваними та мінливими. Це робить їх як відмінними співрозмовниками, хоча часом їх дуже важко зрозуміти.

Близнюки вміють переконувати та привертати до себе особливу увагу. Ця риса проявляється у здібності Дональда Трампа виступати перед великою аудиторією, викликаючи сильні емоції, як негативні, так і позитивні.

Однак представники цього знаку Зодіаку можуть швидко змінювати думку, підлаштовуючись під обставини. У Трампа це проявляється у неоднозначних рішеннях, різких змінах у своїй політиці та у неоднозначних заявах.

Ще вважається, що Близнюки дуже імпульсивні. Їх схильність до швидкої адаптації та імпульсних дій часто виникає через внутрішні прагнення до новизни та змін. Це може виявлятися як у прийнятті рішень, так і у спілкуванні, де вони можуть виявити запальність чи раптові зміни настрою. Ці якості також видно у підході Трампа до деяких політичних та бізнес-рішень, які нерідко були ризикованими та викликали суперечки.

"Телеграф" писав раніше, що перемога Трампа на виборах увійде до історії США. Вказано причину.