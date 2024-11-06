В России победе Трампа радуются не все, а Путин включил "молчуна": подборка реакций

Громкой официальной позиции в РФ пока нет, как и поздравлений

Дональд Трамп начинает свое эффектное возвращение в президентское кресло. Вскоре после оглашения предварительных итогов президентских выборов его поспешили поздравить мировые лидеры — от президента Франции до президента Конго. Президент Украины Владимир Зеленский был одним из первых.

Однако в кабинетах Кремля сохраняется подозрительная тишина — Владимир Путин не приветствовал Трампа, а военные коры и лидеры мнений выражают бурную реакцию. "Телеграф" собрал отличающуюся реакцию россиян.

Где официальная позиция?

Ряд российских телеграмм-каналов распространил загадочное сообщение "Верстки", мол, Путин и Медведев все же поздравили Трампа с победой на выборах, но "через знакомых" в министерстве иностранных дел России. И на этом все.

Официально поначалу появилось именно заявление МИД РФ. Там сказали, мол, Москва не питает иллюзий относительно Трампа, однако Россия будет работать с новой администрацией США, "жестко отстаивая свои интересы". Такая же фраза о "жестоком отстаивании интересов" прозвучала от депутата госдумы Федерального собрания Леонида Слуцкого.

В то же время отметим, что Путин довольно часто выбирает роль "молчуна": в 2019 году он не приветствовал Зеленского, в июле 2024 года российский диктатор не поздравил Ангелу Меркель с юбилеем, несмотря на соответствующие ожидания, на днях Кремль вообще не признал Маю Санду президентом Молдовы.

Готовятся гордо отвергать сделку Трампа

Одиозный депутат госдумы РФ и муж пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов уже начал размышлять о будущем. Попов написал, что Трамп "еще до января предложит России явно невыгодное соглашение по Украине, которое россияне, конечно, отвергнут".

"Дональд разведет руками и, в присущей ему манере, объявит о небывалом по размеру пакете помощи режима Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит. Но затянет процесс урегулирования", — написал Попов.

Радуются победе Трампа

Оптимистично победу Дональда Трампа принял не менее одиозный автор российского пропагандистского телеграмм-канала Alex Parker Returns. Здесь мы видим много постов с ожиданием переговоров Трампа и Путина, цитирование Илона Маска о прекращении помощи Украине и злорадстве над Камалой Гаррис:

Медведев предусмотрел достижение целей "СВО"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "цель СВО будет достигнута".

В то же время в своем Telegram Медведев упомянул об "антироссийском консенсусе на Капитолийском холме". Единственное, на что надеется Медведев — на упрямство Трампа и то, что он будет противостоять этому консенсусу.

Боятся начала ядерной гонки

Российский пропагандист и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опасается, что Трамп может начать новую гонку ядерных вооружений.

"В 2026-м действие продленного СНВ-ІІІ (договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, — ред.) истекает. А Трамп останется в президентском кресле до 2028 года (если с ним не произойдет ничего плохого, конечно). И возникает резонный вопрос – какое решение примет американский лидер. Как бы к концу десятилетия не началась новая гонка ядерных вооружений", — пишет Коц.

Помолчать и день не говорить ерунды, — Дугин

Кремлевский идеолог Александр Дугин предусмотрительно говорит, что россиянам нужно сутки выдержать молчание — любая чушь, которая сейчас будет сказана в России о Трампе, будет переведена и донесена до новой власти "врагами". Но его это не касается, поэтому вот продолжение:

победу Трампа можно расценивать как победу традиционных ценностей, поддерживаемых РФ,

"победа Трампа и Венса это и наша победа",

ранее традиционные ценности победили и в Грузии, потому что нельзя навязывать либеральные ценности.

победа Трампа не означает, что отношения Москвы и Вашингтона начнут теплеть.

"Нам все равно придется отвоевывать всю Украину целиком, и другого выхода у нас нет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предстоящая поддержка США в борьбе Украины с российским вторжением является одной из самых больших загадок во внешней политике Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой. По его словам, подход нового президента может приблизить мир к Украине.