У Росії горить оборонний завод: місцеві кажуть про диверсію (фото, відео)

Російські ЗМІ намагаються применшити масштаби події

У вівторок, 6 листопада, у російському Таганрозі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Красный котельщик". Підприємство входить до концерну "НордЕнергоГруп" та є частиною оборонно-промислового комплексу РФ.

На заводі ремонтують російську військову техніку. Про це повідомляється в телеграм-каналі Андрющенко Time.

Фото телеграм-каналу Андрющенко Time

За інформацією з місця події, загоряння виникло раптово та швидко поширилося територією заводу. Місцеві джерела натякають на диверсію.

Водночас російські ЗМІ намагаються применшити масштаби події. Пресслужба управління МНС у Ростовській області заявляє, що нібито горить лише цех із виробництва дитячих майданчиків. За їхніми даними, про пожежу стало відомо о 13:08.

Фото телеграм-каналу Андрющенко Time

Фото телеграм-каналу Андрющенко Time

Повідомляється, що вогонь знищив три металеві ангари загальною площею близько тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізували приблизно о 14:30 за місцевим часом.

Варто зазначити, що саме з Таганрога росіяни регулярно завдають по Україні ударів балістичними ракетами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Москві горів важливий об’єкт. Московський район Кузьминки в був нібито атакований безпілотними літальними апаратами. Повідомлялося, що поруч розташовуються стрільбища та автомобільна заправка.