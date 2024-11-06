У Росії горить оборонний завод: місцеві кажуть про диверсію (фото, відео)
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Російські ЗМІ намагаються применшити масштаби події
У вівторок, 6 листопада, у російському Таганрозі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Красный котельщик". Підприємство входить до концерну "НордЕнергоГруп" та є частиною оборонно-промислового комплексу РФ.
На заводі ремонтують російську військову техніку. Про це повідомляється в телеграм-каналі Андрющенко Time.
За інформацією з місця події, загоряння виникло раптово та швидко поширилося територією заводу. Місцеві джерела натякають на диверсію.
Водночас російські ЗМІ намагаються применшити масштаби події. Пресслужба управління МНС у Ростовській області заявляє, що нібито горить лише цех із виробництва дитячих майданчиків. За їхніми даними, про пожежу стало відомо о 13:08.
Повідомляється, що вогонь знищив три металеві ангари загальною площею близько тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізували приблизно о 14:30 за місцевим часом.
Варто зазначити, що саме з Таганрога росіяни регулярно завдають по Україні ударів балістичними ракетами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Москві горів важливий об’єкт. Московський район Кузьминки в був нібито атакований безпілотними літальними апаратами. Повідомлялося, що поруч розташовуються стрільбища та автомобільна заправка.