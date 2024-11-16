Самі почнуть запрошувати: ветеран розповів, як створення Україною ядерної зброї вплине на вступ до НАТО

Україна має вибір – створити ядерну зброю та швидко стати членом НАТО, або чіплятися за міжнародні норми та чекати років 20

Якщо Україна створить власну ядерну зброю та поверне собі статус ядерної держави, НАТО буде змушений запросити її до своїх лав. Хоча б заради того, щоб контролювати, як Україна цю бомбу може використати.

Про це сказав ветеран, екскомандир взводу батальйону "Айдар" та експерт Євген Дикий в ефірі "Еспресо". Він зазначив, що створення власної ядерної зброї – не альтернатива вступу до НАТО, а скоріше потужний стимул, в першу чергу для самого Альянсу.

"Висловлю виключно свою особисту думку, що я б не розглядав створення в Україні ядерної бомби як альтернативу нашому членству в НАТО. А швидше розглядав би ядерну бомбу як дуже потужний стимул. От, коли вона у нас буде, то НАТО нічого не залишиться, як покликати нас стати членом Альянсу, щоб далі контролювати, як ми цю бомбу використовуємо", – припустив він.

Дикий додав, що у випадку, якщо Україна продовжить чіплятися за міжнародні домовленості та відмовиться від відновлення ядерної зброї, не факт, що її візьмуть в НАТО і через 20 років. Хоча загалом невідомо, чи збережеться через 20 років те НАТО, оскільки світ змінюється, а Альянс за цим не встигає.

"НАТО так само у дуже складній ситуації — або Альянс дуже зміниться і стане набагато сильнішим, або може і не пережити чотири роки Трампа. Але якщо виходити з позитивного сценарію, то НАТО переживе Трампа, стане сильнішим, а нас з ядерною бомбою просто будуть вимушені туди запросити й навіть припрошуватимуть, щоб ми вступили до Альянсу та отримали їхні гарантії безпеки… Якщо у нас цієї бомби так і не буде, то велике питання — чи достатньою буде мотивація у членів Альянсу ризикувати своїми громадянами заради нашої безпеки?" – резюмував експерт.

Зазначимо, резонансний матеріал The Times, в якому йшлося про єдину можливу причину створення Україною ядерної зброї, вже наробив чимало галасу. Попри те, що у МЗС поспішили спростувати будь-які подібні заяви, суспільство все одно жваво обговорює ймовірну появу такого варіанту захисту від Росії. При цьому мало хто враховує, що власна ядерна програма для держави — дуже складне питання, яке не обходиться без багатьох "але".