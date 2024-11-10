Уразили важливий об'єкт росіян? Під Маріуполем пролунали потужні вибухи (карта)
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Дані про результати атаки ще уточнюються
У ніч проти неділі, 10 листопада, під тимчасово окупованим Маріуполем пролунали вибухи. Після цього там було зафіксовано пожежу.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вночі з 23:00 було атаковано місце розташування розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя — село Бердянське.
Андрющенко повідомив, що пролунало щонайменше 4 вибухи. За його інформацією, після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту.
"Попередньо уражено один з розрахунків ППО. На ранок дані в стані уточнення "на землі" — деталі згодом", — написав радник міського голови.
Нагадаємо, що з окупації Маріуполя минуло майже 2,5 роки, проте ситуація в місті стає дедалі гіршою. І хоча окупаційна влада заявляє, що докладає зусиль до відновлення міста, все не так "райдужно".
Раніше "Телеграф" також розповідав, як росіянам роздають квартири в Маріуполі. А також, як місцевих залишили без тепла. У мережі помітили, що комунальники доставили платіжки до зруйнованого російським вторгненням будинку.