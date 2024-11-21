Росія відкрито погрожує Польщі ударом по стратегічній базі: до чого тут США

Цей об'єкт має "очевидний потенціал" для послаблення російських сил оборони

До пріоритетних цілей російських військ вже давно ввійшла американська база протиракетної оборони (ПРО) у Польщі. Адже її відкриття підвищує стратегічні та ядерні ризики для РФ.

Про це пише росЗМІ, посилаючись на заяви офіційної представниці Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марії Захарової.

"Це черговий відверто провокаційний крок у низці глибоко дестабілізуючих дій американців та їх союзників щодо Північноатлантичного альянсу у стратегічній сфері… це веде до підриву стратегічної стабільності… це природно веде до наростання стратегічних ризиків і як наслідок до підвищення загального рівня ядерної небезпеки", — сказала Захарова під час брифінгу.

За її словами, цей об'єкт має "очевидний потенціал" для послаблення російських сил оборони.

"З урахуванням характеру і рівня загроз, що виникають від подібних західних військових об'єктів, база протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційної поразки, що при необхідності може бути забезпечено широким спектром новітнього озброєння", — додала вона

Нагадаємо, що американську базу ПРО Aegis відкрили 13 листопада в польському Редзіковому на півночі країни за 165 кілометрів від кордону з Росією. Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ця база спрямована проти Росії.

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