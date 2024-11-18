"Сила відлякує, слабкість провокує": у Польщі привітали дозвіл Україні бити ATACMS по Росії

Росія отримала відповідь тією мовою, яку вона розуміє якнайкраще

США нарешті відповіли Росії на все, що Кремль робив останнім часом, "зрозумілою мовою". У відповідь на північнокорейських солдатів у РФ та черговий масований ракетний обстріл України 17 листопада Вашингтон дозволив бити по російській території ракетами ATACMS.

Про це написав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у своєму Twitter (X). Він зазначив, що "сила відлякує, слабкість провокує".

"На вступ солдатів Північної Кореї у війну та масований обстріл російськими ракетами президент Байден відповів зрозумілою В.Путіну мовою: зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист. Сила відлякує, слабкість провокує", – зазначив польський міністр.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, стало відомо, що чинний президент США Джозеф Байден за два місяці, які залишилися в нього на посаді, вперше дозволив українським військовим використовувати ATACMS по території Росії. Але поки що тільки у Курській області.

Також "Телеграф" розповідав, що по Росії полетять не тільки ATACMS. Ще дві країни наслідували приклад Байдена.

Варто зазначити, що в ніч і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну, використавши 120 ракет та 90 безпілотників. Через це було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Скоріше за все, саме ця атака стала причиною надання потрібних дозволів Україні.