Россия открыто угрожает Польше ударом по стратегической базе: при чем здесь США

Этот объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил обороны

В приоритетные цели российских войск уже давно вошла американская база противоракетной обороны (ПРО) в Польше. Ведь ее открытие повышает стратегическую и ядерную опасность для РФ.

Об этом пишет росСМИ, ссылаясь на заявления официального представительства Министерства иностранных дел (МИД) РФ Марии Захаровой.

"Это очередной откровенно провокационный шаг в ряде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере... это ведет к подрыву стратегической стабильности... это естественно ведет к нарастанию стратегических рисков и как следствие к повышению общего уровня ядерной опасности", — сказала она во время брифинга.

По ее словам, этот объект обладает "очевидным потенциалом" для ослабления российских сил обороны.

"С учетом характера и уровня угроз, возникающих от подобных западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейшего вооружения", — добавила она.

Напомним, что американскую базу ПРО Aegis открыли 13 ноября в польском Редзиковом на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что эта база направлена против России.

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