Українські дрони залетіли вглиб Росії? Під ударом міг опинитися важливий об'єкт (відео)

Місцеві жителі запанікували через звук сирени

У російському місті Салават у Республіці Башкортостан українські безпілотники, ймовірно, атакували місцевий нафтопереробний завод. Ці цілі не вдалося ліквідувати, хоча по них і був відкритий вогонь.

Також у місті було включено сирену, а місцеві жителі почали в паніці ховатися по домівках. Про це масово повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що в небі над НПЗ у місті Салават місцеві жителі помітили невідомий літаючий об’єкт. Спочатку очевидці припустили, що це українські безпілотники, які залетіли до РФ з метою атаки на нафтогазову інфраструктуру в Башкортостані.

При цьому в місті було включено сирену повітряної тривоги, а охорона заводу відкрила вогонь по повітряних цілях.

За даними деяких Telegram-каналів, НПЗ атакували два українські безпілотники. Збити їх не вдалося.

Однак згодом російські Telegram-канали почали писати про те, що над Салаватом пролетів літак "АН-2" і саме він викликав паніку серед місцевого населення.

У місті було включено сирену, а з території НПЗ по кукурузнику стріляла охорона. Проте його збити також не вдалося.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Міноборони країни-агресора цю інформацію традиційно не коментують.

Довідково: Ан-2 (Антонов-2) — радянський, легкий, багатоцільовий літак, створений 1947 року під керівництвом Олега Костянтиновича Антонова.

Ан-2 має безліч модифікацій та використовується як сільськогосподарський, спортивний, транспортний, навчальний, пасажирський літак. У ряді країн використовується як військовий. Має унікальні льотні характеристики, надійну конструкцію та високу ремонтопридатність. Знаходиться в експлуатації до теперішнього часу. Наліт деяких екземплярів сягає 20 тис. годин.

Ан-2 вироблявся в СРСР, Польщі і, за деякими даними, продовжує випускатися в КНР. Загалом було побудовано понад 18 000 одиниць Ан-2.

Нагадаємо, у селищі Котово Новгородської області Росії пролунали потужні вибухи. Був нібито атакований 13-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Водночас у Міністерстві оборони РФ заявили, що вночі дрони атакували й інші області.

"Над територією Новгородської області знищено 20 БпЛА, п'ять БпЛА знищено над територією Курської області, чотири БпЛА — над територією Орловської області, по три БпЛА збито — над територіями Бєлгородської, Тульської та Тверської областей, по два БпЛА знищено над територіями Брянської, Московської та Смоленської областей", — зазначили в Міноборони РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 17 листопада безпілотник атакував місто Іжевськ в Удмуртській Республіці Росії. Метою став "Іжевський електромеханічний завод "Купол".