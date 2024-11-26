Украинские дроны залетели вглубь России? Под ударом мог оказаться важный объект (видео)

Местные жители запаниковали из-за звука сирены

В российском городе Салават в Республике Башкортостан украинские беспилотники предположительно атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Данные цели не удалось ликвидировать, хотя по ним и был открыт огонь.

Также в городе была включена сирена, а местные жители начали в панике прятаться по домам. Об этом массово сообщают российские Telegram-каналы.

Известно, что в небе над НПЗ в городе Салават местные жители заметили неопознанный летающий объект. Изначально очевидцы предположили, что это украинские беспилотники, которые залетели в РФ с целью атаки на нефтегазовую инфраструктуру в Башкортостане.

При этом в городе была включена сирена воздушной тревоги, а охрана завода открыла огонь по воздушной цели.

По данным некоторых Telegram-каналов, НПЗ атаковали два украинских беспилотника. Сбить их не удалось.

Однако позже российские Telegram-каналы начали написать о том, что над Салаватом пролетел самолет "АН-2" и именно он вызвал панику среди местного населения.

В городе была включена сирена, а с территории НПЗ по кукурузнику стреляла охрана. Однако его сбить также не удалось.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Минобороны страны-агрессора данную информацию традиционно не комментируют.

Для справки: Ан-2 (Антонов-2) — советский, лёгкий, многоцелевой самолёт, созданный в 1947 году под руководством Олега Константиновича Антонова.

Ан-2 имеет множество модификаций и используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолёт. В ряде стран используется в качестве военного. Имеет уникальные летные характеристики, надежную конструкцию и высокую ремонтопригодность. Находится в эксплуатации до настоящего времени.

Ан-2 производился в СССР, Польше и, по некоторым данным, продолжает выпускаться в КНР. Всего было построено более 18 000 единиц Ан-2. Экспортировался в 26 стран мира. До появления самолёта Ан-3 был самым большим в мире одномоторным бипланом.

Напомним, в поселке Котово Новгородской области России прозвучали мощные взрывы. Был якобы атакован 13-ый арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. При этом в Министерстве обороны РФ заявили, что ночью дроны атаковали и другие области.

"Над территорией Новгородской области уничтожено 20 БпЛА, пять БпЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре БпЛА – над территорией Орловской области, по три БпЛА сбито – над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два БпЛА уничтожено над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей", — отметили в Минобороны РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 17 ноября беспилотник атаковал город Ижевск в Удмуртской Республике России. Целью стал "Ижевский электромеханический завод "Купол".